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Sibel Çelik'in öldürülmesi davasına devam edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2019 17:10 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Buca ilçesinde, bazanın içinde yanmış cesedi bulunan Sibel Çelik'i(25) öldürmekle suçlanan ve Almanya'da yakalanan Halil Yılmaz ile ağabeyi tutuksuz sanık Selman Yılmaz'ın yargılanmasına devam edildi.

Sibel Çelik'in öldürülmesi davasına devam edildi

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Buca ilçesinde, bazanın içinde yanmış cesedi bulunan Sibel Çelik'i(25) öldürmekle suçlanan ve Almanya'da yakalanan Halil Yılmaz ile ağabeyi tutuksuz sanık Selman Yılmaz'ın yargılanmasına devam edildi. Almanya'daki Halil Yılmaz'ın Türkiye'ye iadesi beklenirken, diğer sanık olan ağabeyinin incelenen cep telefonunda herhangi bir delile rastlanmadığı bildirildi.
Buca'ya bağlı Kuruçeşme Mahallesi 205/27 Sokak'taki 3 katlı binanın zemin katındaki Halil Yılmaz'ın evinde, 12 Temmuz 2016'da çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, bazanın içinde yanmış kadın cesedi buldu. Cesedin Sibel Çelik'e ait olduğu, genç kızın, olaydan 6 ay önce tanışıp, sevgili olduğu Halil Yılmaz ile nişan hazırlığı yaptığı belirlendi.
Olay yerinde yapılan incelemede ise Çelik'in bıçaklanarak, öldürüldüğü, cesedinin üzerine üst üste yatak konulup, evin ateşe verildiğini ortaya çıktı.
Polisin şüpheli olarak peşine düştüğü Halil Yılmaz yakalanamazken, ağabeyi Selman Yılmaz, gözaltına alındı. Selman Yılmaz, tutuklandı. İki kardeş hakkında, 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.
İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 6 Aralık 2017'deki duruşmasında, tutuklu sanık Selman Yılmaz tahliye edildi. Davanın bugün görülen son duruşmasına ise tutuksuz sanık Selman Yılmaz ve tarafların avukatları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen katıldı.
Mahkeme başkanı, sanık Selman Yılmaz’ın daha önceki celselerde incelemek üzere verdiği cep telefonu hakkında bilirkişi raporunun mahkemeye ulaştığını belirtti. Bilirkişi raporunda cep telefonunda herhangi bir kayıt ya da delil bulunamadığı ifade edildi.
Sibel Çelik’in avukatı Sibel Önder, cep telefonunda kayıt bulunamamasının sanığın delilleri kararttığının göstergesi olduğunu iddia ederek, Selman Yılmaz’ın tutuklanmasını talep etti.
Selman Yılmaz ise bu suçlamayı reddetti.
Duruşma savcısı da mütalaasında, tutuksuz sanığın tekrar tutuklanmasını gerektirecek bir durum olmadığını belirtti.
Mahkeme, sanığın tutuksuz yargılanmasının devamına ve kırmızı bültenle aranırken geçtiğimiz Aralık ayında Almanya’da yakalanan firari sanık Halil Yılmaz'ın Türkiye'ye getirilmesi için bakanlık tarafından başlatılan işlemlerin akıbetinin sorulmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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Sibel Çelik'in öldürülmesi davasına devam edildiSibel Çelik'in öldürülmesi davasına devam edildi

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