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Sibel Kekilli: Çok acı çektim, artık konuşmalıyım!

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.11.2018 09:09 | Son Güncelleme

Oyuncu Sibel Kekilli, rol aldığı karakterler ve sosyal medya üzerinden Türk takipçileri tarafından maruz bırakıldığı cinsel taciz ve karalama kampanyasıyla ilgili olarak Variety’den Nick Vivarelli’ye bir röportaj verdi.

Sibel Kekilli: Çok acı çektim, artık konuşmalıyım!

Game of Thrones’ta “Shae” karakterini canlandıran Sibel Kekilli, bu yıl yayınlanacak olan “Bullets” dizisiyle ekranlara yer alacak.

sibel kekilli

Aynı zamanda şu sıralar post-prodüksiyon aşamasında olan Alman yapımı “Berlin, I Love You” filminde oynayan Sibel Kekilli, sosyal medya üzerinden kendisine yapılan hakaretlerden duyduğu rahatsızlığı da dile getirdi.

sibel kekilli

'ÖLÜM TEHDİTLERİ BİLE ALDIM'

“İnsanlar beni tehdit ediyor, bana hakaret ediyor” diyen Sibel Kekili, “Ölüm tehditleri bile aldım.

sibel kekilli

Ama kadın hakları için savaşmak benim görevim. Çünkü bu kültürü biliyorum.

sibel kekilli

Bir kadın olarak bu kültürü tanıyorum; çok acı çektim ve konuşmalıyım. Susmamalıyım! Ve eğer sadece birinin hayatını değiştirebilirsek bile buna değer” dedi.

sibel kekilli

Geçen yıl Instagram profilini Türkiye’deki bazı takipçilerine kapatan Sibel Kekilli, kendisini bir kadın olarak, bir insan olarak koruması gerektiğini ifade etti.

sibel kekilli

Halen Türkiye’den kendisine senaryolar gönderildiğini de söyleyen oyuncu, “Gerçekten harika Türk yönetmenler var.

sibel kekilli

Doğru senaryo varsa, orada da çalışmak isterim” diye ekledi.


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sibel kekilli taciz ölüm tehditi

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Şu kızcagıza bir rahat vermediler, herkes peygamber bitek bu kız günahkar sanki.
Ya kusura bakma ama, sen onlarca porno film cevirmis bir oyuncusun, ne yapavakti bu millet, senin gecmisteki filmlerini unuyalim mi, bence gecmsiine sahip cik, cunku o filmlerin olmasa kimsse adini bile bolmezdi senin, ustelik elestrimiyorum o filmlerini, bence basarili filmler, sadece o filmleri cevirip cevirip sanki hic olmamis gibi uapmana kiziyorum,
sen harika bi karektersin
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