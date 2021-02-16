Sibel Kekilli'den sıra dışı bir proje

'Duvara Karşı' filmiyle büyük çıkış yakalayan ancak o ana kadar yetişkin filmlerinde oynayan oyuncu Sibel Kekilli , rol aldığı "Shutdown" isimli filmde bir ilke imza attı. Kekilli, komedi türünde çekilen filmde oyunculuğunu sadece video konferans üzerinden sergiledi.

Alman haber ajansı dpa'nın konuya dair sorularını yanıtlayan 40 yaşındaki sanatçı, böyle bir çekimin "sonunda çok yorucu olduğunu" ifade etti

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BİRBİRLERİNİ SADECE EKRANDA GÖRDÜLER

Sibel Kekilli ve filmde eski erkek arkadaşını oynayan aktör Kostja Ullmann, Münih, Chiemgau ve İsviçre'de çekilen filmde birbirlerini sadece ekrandan görmüş. Çekimler sırasında yönetmenin isteklerini oyunculara sadece dijital yoldan aktardığı ve zaman zaman internet bağlantısındaki sıkıntılar nedeniyle büyük sorunlar yaşandığı belirtiliyor.

Filmin bu şekilde çekilmiş olmasını "olağan bir delilik" olarak nitelendiren Kekilli'nin başrolde olduğu ve tüm oyuncuları sadece video konferans yaparken gösteren 85 dakikalık "ekran filmi"nin nerede, ne zaman yayınlanacağı henüz belli değil.



