Çocukların görüntülerini yayınlayan Tüzün, "Bu paylaşımıma yorum yapmadan önce lütfen kalbinizde o çocukları hissedin. Yetişkinlerin savaşları onların suçu değil" ifadelerini kullandı.

Sibel Tüzün'den göçmenlere yardım çağrısı

Türkiye'nin sınırları göçmenlere açmasının ardından Yunanistan'a doğru geçişler devam ediyor. Gitmek isteyen göçmenlere Türkiye'nin sınırlarını açmasının ardından Yunanistan sınırında gerginlik de sürüyor. Yunan güvenlik güçleri biber gazı, plastik ve gerçek mermiler ile müdahale ederken, İçişişleri Bakanı Soylu, sınıra 1000 özel harekat polisinin sevk edileceği bildirilmişti. Diğer yandan denizden geçmeye çalışan göçmenler de Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı.

GÖÇMENLERE YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNDU Şarkıcı Sibel Tüzün, Pazarkule Sınır Kapısı'ndan Avrupa'ya göçmek isteyen mülteciler için yardım çağrısında bulundu.

Çocukların görüntülerini sosyal medya hesabından yayınlayan Tüzün, "Bu paylaşımıma yorum yapmadan önce lütfen kalbinizde o çocukları hissedin" açıklamasını yaptı.

Tüzün, o paylaşımına ise şu notu düştü: Çayırların üzerinde açan bahar çiçekleri gibi... Yetişkinlerin dünyasında neler olduğunu tam olarak anlayamasalar da evlerinden, oyuncaklarından, arkadaşlarından koparılmış küçük çiçekler onlar... Toprağın üzerinde uyuyup, mart ayında soğuk, yıldızlı gökyüzüne yorgan diye sarılmak zorunda kalan çocuklar... Müsaade ederseniz onlar için biraz zamanınızı almak isterim...

"ONLAR TEPKİ VERMİYOR, ALIŞMIŞLAR" Kocaman bir alan, girişinde askerler, çıkışında askerler... Gaz atan silahlardan çıkan sesler bizim yüreğimizi ağzımıza getirirken, onlar tepki vermiyor... Alışmışlar... Dün nereden geldiklerini hayal meyal hatırlıyorlar ama yarın belli değil... Şu anda evleri yaklaşık 10.000 kişi ve görevlilerle paylaştıkları tarladan bozma alan.

"HİJYEN MALZEMESİNE İHTİYAÇ VAR" Yazacak çok şey var aslında ama şu an için öncelikli olan bu insanların toprağın üzerinde yattıkları. Dolayısıyla mat en önemli ihtiyaç. Tuvaletler ve her türlü hijyen malzemesine de ihtiyaç var. Yiyecek, içecek sağlanıyor ama bebek ve çocuklar için mama, bez, süt ihtiyaç, bit salgınını önlemek için ilaç, kuru şampuan, ıslak mendil...

"MÜMKÜN DEĞİL" Yarın kurulumu bitecek kreş çadırı için boya, resim defteri, oyun hamuru... Bu çocukların travmalarını azaltabilmek için ne gerekirse ve yağmurluk... Yağmur bekleniyor çünkü. Alanda dağıtımla ilgili nizam sağlanmış. Göç idaresi ve AFAD ekipleri gönüllü olarak çalışıyorlar. Yardımlarınızı bireysel olarak dağıtmanız mümkün değil.

"LÜTFEN KALBİNİZDE O ÇOCUKLARI HİSSEDİN" Pazarkule Sınır Kapısı'nda Edirne Göç İdaresi ve AFAD yetkililerine teslim edilecek şekilde yönlendirebilir veya Edirne Tabipler Odası'na yollayabilirsiniz. Daha detaylı bilgi almak isterseniz bana DM'den (özel mesaj) ulaşın lütfen ve bu paylaşımıma yorum yapmadan önce lütfen kalbinizde o çocukları hissedin.