Sibel Ünli: İstanbul Üniversitesi öğrencisi genç kadının ölümü hakkında neler biliniyor?

İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Sibel Ünli'nin cansız bedeni, İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Samatya sahilinde bulundu. Ünli'nin kesin ölüm nedeni, otopsi raporunun ardından ortaya çıkacak. Bununla birlikte kamuoyunda, Ünli'nin intihar ettiği yönünde yaygın bir kanı bulunuyor. Olay, sosyal medyada büyük bir tepki ve tartışmaya neden oldu. Ünli'nin kim olduğu ve ölümüyle ilgili bilinenleri araştırdık. Sibel Ünli kimdir? Ünli 20 yaşında bir üniversite öğrencisiydi. Yedi çocuklu, dar gelirli bir ailenin, dördüncü çocuğuydu. İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde okuyor ve ailesiyle Bahçelievler'de yaşıyordu. Onu tanıyanlar, kendisinin muhalif bir çizgisi bulunan politik birisi olduğunu ve neşeli bir yapıya sahip olduğunu söylüyor. BBC Türkçe'ye konuşan, aynı üniversitenin Psikoloji Bölümü'nde okuyan bir öğrenci Ünli için, "Neşeli ve hareketli bir kadındı" diyor. Konuştuğumuz Ünli'nin bir sınıf arkadaşı ise, onun çok duyarlı biri olduğunu, öğrenmeye çok açık bir yapıya sahip olduğunu ve çok kitap okuduğunu söylüyor:

"Onunla hangi konuda isterseniz konuşurdunuz. Edebiyattan felsefeye, yerli ya da yabancı çok kitap okurdu. Rus öykücülerin bütün kitaplarını bitirmişti örneğin. "Okuldaki temel etkinliklerden birisi okulun kedileriyle ilgilenmekti. Bir kedi hasta olduğunda, derse girmeyecek bile olsa kediyi alır Fatih'teki kliniğe götürürdü. Bütün kedilerin de adı vardı ve hepsini bilirdi." Bu arkadaşı, Ünli'nin siyasi görüşleriyle ilgili "Yoksuldan, kimsesizden, ezilenden yana bir tutumu olduğunu hissettirirdi. Bir gruba yönelik bir aidiyet duygusu olduğunu ise dinlemedim" diyor. Bir başka tanıdığı, Ünli'nin sol görüşlere sahip olduğunu, bir diğeri ise kendisini bir kez anarko-komünist olarak tanımladığını söylüyor. Ünli'nin üniversite yaşamından önce Bursa'da yaşadığını, kendisinin de onunla bu kentte tanıştığını söyleyen, Zeynel Çuhadar ise Ünli'yi şu sözlerle anlatıyor: "Sibel ile yaklaşık dört beş yıl önce Bursa'da tanışmıştım. O zamanlar, anarşist gazetemiz Meydan gazetesinin dağıtımını yapıyordum. Arkadaşlığımız gelişti. İstanbul'da, birlikte, felsefeden edebiyat üzerine çeşitli atölyelere katıldık. Hayat dolu bir insandı. Yaşam zevki vardı, mesela Beşiktaş taraftarıydı, maçları takip ederdi; hayvanları çok severdi. Son bir iki yıldır ise fazla göremiyordum."

Genç kadın, evsizlere ve hasta yakınlarına çorba dağıtan Sokak Lambası Derneği'nin faaliyetlerinde de gönüllü olarak yer alıyordu. 'Tedavi görüyordu' Tanıyanlar, Ünli'nin geçen ay intiharla ilgili paylaştığı bir Twitter mesajının ardından, çevresindeki birçok kişinin onunla özel iletişim kurduğunu ve devamında bir süre hastanede psikiyatri tedavisi gördüğünü söylüyor. Bir sınıf arkadaşı şunları anlatıyor: "O Twitter mesajını attıktan sonra kendisiyle konuştuk, vazgeçirdik. Ertesi gün psikiyatri kliniğine yattı. 15 günlüğüne yatırdılar. Arkadaşları olarak her gün birileri orada onun yanına gitti. 15 günlüğüne yattı ama olumlu gelişim gözlenince onuncu günde taburcu oldu. "Geçen hafta okula döndü. Döndüğünde de arkadaşları güzel bir arkadaşlık örneği sergiledi. Onu güzel kuşattılar. Ders notlarını tamamladılar vs… Bütün bu süreçte hocaları da kendisiyle ilgilendi." Aynı bölümdeki, daha alt sınıftaki bir öğrenci ise şunları aktarıyor: "Yaklaşık bir ay önce bizim sınıf gruplarına, onun Twitter'da paylaştığı, intiharla ilgili bir mesaj gönderildi. Biz de hemen ona Twitter'dan 'Gel konuşalım' diye mesaj atmaya başladık.

"Sonra telefonunu bulduk. Oradan aradık ve mesajlar attık. Ulaşamadık. O sırada ailesi polise gitmiş, biz de gittik. Sonra bu mesajları gördü. Konuşmak istediğimizi söyledik, "İyiyim" diye cevap verdi. "Sonra ailesinin yanında olduğunu ve tedaviye başladığını öğrendik. Bir süre okula gelmedi." Tanıyanlar, Ünli'nin bir süredir majör depresyon tedavisi gördüğünü aktarıyor. Sibel Ünli'nin, soru sorma platformu Curious Cat'te de, kısa bir süre önce neden hastaneye yattığını soran bir takipçisine "Majör depresyon" yanıtını verdiği görülüyor. Twitter ve Curious Cat'teki paylaşımları Ünli'nin, ölümünden kısa süre sonra kapatılan ve Comrade Ulrike (Ulrike Yoldaş) ismini kullandığı Twitter hesabından hem kişisel hem de toplumsal içerikli birçok paylaşım yaptığı görülüyor. Ünli'ni bazı paylaşımlarında esprili bir dil kullandığı anlaşılıyor. 9 Ekim 2019'da "Gidecek yerim yok yaşanmaya değer bir hayatım da" yazmış ve bu mesajı sabitlemiş Ünli. 7 Kasım 2019'da ise "Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var" diye yazmış. Ünli, yeni yılla ilgili mesajında ise mumlarla çevrili bir görüntünün ortasında, "Yeni yıl dilek çemberimiz.. iş bulmak" yazmış.

Hem Curious Cat' platformunda hem de Twitter'da, Ünli'nin dış görünüşüyle bazı alaycı mesajlara, zorbalığa maruz kaldığı aktarılıyor. Ünli'nin bu tür paylaşımları yapan hesaplarla yer yer tartıştığı görülüyor. Kendisini tanıyan bir öğrenci, bu tür paylaşımların onun çok canını sıktığını aktarıyor. Ölüm nasıl yaşandı? Ünli, 2 Ocak Perşembe günü evden çıktı ve dönmedi. Kendisini arayan ailesine önce okula, sonra da manevi annem dediği bir tanıdığına gittiğini söylediği belirtiliyor. Ancak ailesi, Ünli'nin ilerleyen saatlerde eve gelmemesi ve kendisine telefonla ulaşamaması üzerine, polise haber verdi. Bir süre sonra, genç kadının Samatya sahilinde çantası bulundu. Ardındansa 3 Ocak Cuma günü denizde yapılan aramada, Ünli'nin cesedine ulaşıldı. Ünli'nin kıyıya çıkarılan cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Genç kadının naaşı 4 Ocak Cumartesi günü Kıraç'ta toprağa verildi. Ölüm nedeni otopsi raporuyla belli olacak. BBC Türkçe'nin öğrendiğine göre Ünli, çantasında bir intihar mektubu bıraktı.