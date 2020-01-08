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  4. Sibel Ünli sosyal medya saldırganlığına uğradı

Sibel Ünli sosyal medya saldırganlığına uğradı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 11:06 | Son Güncelleme

İnternet ve sosyal medya kullanımının yaygınlaşması ile birlikte, sosyal medya saldırganlığı günümüzün en önemli sorunlarından biri haline geldi.

İnternet ve sosyal medya kullanımının yaygınlaşması ile birlikte, sosyal medya saldırganlığı günümüzün en önemli sorunlarından biri haline geldi. Son dönemde hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Sibel Ünli ve ailesi de sosyal medya saldırganlığına maruz kaldı.
Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Bilim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, sosyal medya saldırganlığına değinildi. İnternet ve sosyal medya kullanımının arttığına dikkat çeken SODİGEM Bilim Kurulu, 2019 yılı verilerine göre Türkiye’de nüfusun yüzde 72’sini oluşturan 59 milyon internet kullanıcısı, nüfusun yüzde 63’ünü oluşturan 52 milyon sosyal medya kullanıcısı bulunduğunu açıkladı. SODİGEM Bilim Kurulu, açıklamasını şöyle sürdürdü:
“Yaşanan teknolojik gelişmeler sonucu yaygınlaşan internet ve sosyal medya kullanımı, toplumsal yapıyı da etkilemeye başlamıştır. Çocuk, genç, yaşlı, her kesimden internet kullanıcısı farklı sebeplerle ve farklı şekilde sosyal medya saldırganlığı ile karşı karşıya kalmaktadır. Günümüzde sosyal ilişkiler ve iletişim, dijital ortamlarda gerçekleşmeye başlamıştır. Bu durum, beraberinde birçok olumsuzluğu da getirmiştir. Dijital dünyada istediği kişiye kolaylıkla ulaşabilen kişiler, hiç tanımadığı ya da yüz yüze gelemeyeceği mevkideki kişiler için olumsuz yorumlarda bulunabilmektedir. Günlük yaşamda sıkça rastlanılan şiddet ve saldırganlık olgusu, günümüzde sosyal medya üzerinden sürdürülüyor. Sosyal medya saldırganlığı bir kişiye veya kuruma yönelik olarak belirli amaçlar güdülerek yapılan sistematik veya bireysel hakaret, saldırı, tehdit, nefret suçu gibi zarar verici davranışları içeriyor. Sosyal medyada fiziksel olarak bir saldırganlık söz konusu olmasa da dijital ortamda gerçekleşen bu gibi girişimler; bireylere psikolojik ve sosyolojik açıdan önemli zararlar veriyor.”

Sibel Ünli’nin ölümü üzerinden algı oluşturuluyor
SODİGEM Bilim Kurulu, son dönemde yaşanan İstanbul Üniversitesi öğrencisi Sibel Ünli’nin ölümü ve ardından sosyal medya üzerinden sürdürülen süreçte yaşananlar hakkında da şu açıklamada bulundu:
“Sosyal medya kullanıcılarına yönelik olarak hiç tanımadıkları, hayatı ve yaşadıkları hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadıkları bu konu üzerinden algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Hem hayatını kaybeden gence hem ailesine hem de devlete yönelik bir saldırı girişiminde bulunulmaktadır. Üniversite öğrencisi Sibel Ünli ile ilgili de sosyal medya üzerinden bir algı oluşturulmaya çalışılmış ve hem hayatını kaybeden öğrenci hem ailesi hem de devlete yönelik bir sosyal medya saldırganlığı yaşanmıştır. Hayatını kaybeden Sibel Ünli’nin abisi de açıklamasında bu noktaya değinerek kardeşinin sosyal ağlarda fiziksel özellikleri ile dalga geçildiği ve çoklu gruplarca sosyal medya saldırganlığına uğradığını belirtmiştir."

Farkında olmadan siz de bir parçası olabilirsiniz
Sosyal medya kullanıcılarını bu gibi durumlara karşı uyaran SODİGEM Bilim Kurulu, “Bireylerin bu gibi durumlarda sağduyulu olmaları, sosyal medya üzerinden duydukları her bilgiye itibar etmemeleri gerekmektedir. İyi niyetle bile olsa gerçekleşecek her bir girişimde, farkında olmadan devleti hedef alan sosyal medya saldırganlığına sebep olunabileceği unutulmamalıdır. Herhangi bir sosyal medya saldırganlığına maruz kalan bireylerin, “siber@egm.gov.tr” ve “https://onlineislemler.egm.gov.tr/Sayfalar/Ihbar.aspx” adreslerine başvurarak yasal süreçleri başlatmaları gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

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