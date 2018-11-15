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Siber Güvenlik Bakanı'ndan şaşırtan açıklama: Bilgisayar kullanmıyorum

DÜNYA HABERLERİ  | 15.11.2018 15:52 | Son Güncelleme

Japonya Siber Güvenlik Bakanı Yoşitaka Sakurada, bilgisayar kullanmadığını itiraf etti.

Siber Güvenlik Bakanı'ndan şaşırtan açıklama: Bilgisayar kullanmıyorum

2020 Tokyo Olimpiyatları'ndan da sorumlu 68 yaşındaki Siber Güvenlik Bakanı Sakurada, parlamentoda bağımsız ve muhalif milletvekillerinin sorularını yanıtlarken hiç bilgisayar kullanmadığını söyledi.

Sakurada, "Yardımcıma talimatları veriyorum, kendim bilgisayara dokunmuyorum ama işlerimizin kusursuz olduğundan eminim." ifadesini kullandı.

Yoşitaka Sakurada'nın güç nakil şebekesi ve kötücül yazılımla ilgili soruya USB'nin kamu sistemlerinde "temelde hiç kullanılmadığı" yanıtını vermesi, bakanın flaş belleğin ne olduğu konusunda fikir sahibi olmadığı şeklinde yorumlandı.

Sakurada ile milletvekilleri arasındaki soru-cevap oturumu ulusal kanalda canlı yayınlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Bakan bilgisayar yoşitaka sakurada Tokyo olimpiyat

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