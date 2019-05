"Siber güvenlik konusunda gurur duyulacak seviyedeyiz"

Her zaman Türkiye'nin verisinin Türkiye'de kalmasını savunduklarını vurgulayan Erkan, bugün veri üzerinden iş yapan şirketlerin milyarca dolar değere ulaştığını ifade etti.

Erkan, Türkiye'nin dünyanın en çok siber saldırı alan ülkeleri arasında olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Siber saldırı tehdidi dünyanın her tarafında konvansiyonel silahların ve savaşların önüne geçmiş durumda. Ülkeler bu tehdide karşı koymak için siber güvenlik çalışmalarını yoğunlaştırıyor. Biz de Turkcell olarak siber güvenlik konusunda uzun süredir yatırım yapıyoruz. Çok harika sistemleriniz olabilir fakat yeterince güvenilir olmazsa bu durum herkese zarar verebilir. Bizim bununla ilgili 100'ün üzerinde uzmandan oluşan siber güvenlik ekibimiz var ve her yıl bu ekibe 30 arkadaş katıyoruz. Dünyada sayılı ve Türkiye'de birkaç tane olan çok üst düzey bir güvenlik operasyon merkezi kurduk. Bu merkez 7 gün 24 saat, gerek Türkiye'yi gerek, dünyayı güvenlik konusunda bütün saldırıları, atakları ve oluşabilecek krizleri takip ediyorlar. Siber güvenlik alanındaki varyasyonlar ve teknikler her gün değişiyor. Bu noktada Türkiye'nin hem güvenlik teknolojilerinde yerlileşmesi hem de kendi güvenlik yetkinliğini oluşturması çok önemli. Biz bu konuyla ilgili gurur duyacağımız bir seviyede olduğumuzu düşünüyorum."