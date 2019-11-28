Siber Güvenlik Lisesi için çalışmalar başladı

Beyza Nur GÜLER-Harun UYANIK/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği “Bir Meslek Alanı Olarak Siber Güvenlik Çalıştayı" bugün Üsküdar Belediyesi Hizmet Binası'nda başladı. Çalıştayda, yakında açılması planlanan “Siber Güvenlik Lisesi" için çalışmaların yapıldığı belirtildi. Çalışma, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'nın destekleri ile yürütülecek.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği “Bir Meslek Alanı Olarak Siber Güvenlik Çalıştayı" Üsküdar Belediyesi Hizmet Binası'nda başladı. 2 gün sürecek çalıştayın ilk gününde, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'nın çalışmalarına destek verdiği “Siber Güvenlik Lisesi" hakkında da bilgi verildi. Çalıştayda Türkiye'deki pek çok üniversiteden akademisyenler, kamu kuruluşlarından temsilciler, özel sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları da yer aldı.

“SİBER GÜVENLİK LİSESİ AÇMA NOKTASINDA BİR ÇABA İÇERİSİNDEYİZ"

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Öncelikle Siber güvenliği bir meslek alanı olarak ele almaya çalıştığımız bir çalıştay gerçekleştiriyoruz. MEB'in Meslek Eğitim Genel Müdürlüğü kapsamındaki çalışmalarında özellikle farklı ve özgün alanlarda sektör ve işbirlikleri giderek artıyor. Bu kapsamda da özellikle siber güvenlik alanında meslek elemanı yetiştirme noktasında temel bir ihtiyaç var. Belki dünyadaki tüm ülkelerin de gündeminde şu anda. Ama ülkemizde bu kadar genç nüfusa sahip bir ülke olarak, dünya genelindeki bu gelişmelerin dışında kalması mümkün değil tabi ki. Günümüzdeki var olan silah savaşlarının yerini siber savaşlarının alması, veri güvenliğinin, maddi kaynak güvenliğinin ve genel olarak şirket sırlarının, bilgilerinin, kişisel verilerin çok önemli olduğu bir dönem içerisindeyiz. Bu dönemin mutlaka kendi içerisinde yeterlilikleri geliştirmesi gerekiyordu. Biz de meslek liseleri içerisinde bir siber güvenlik alanı oluşturmak hatta buradaki çalıştay sonuçlarına göre bir siber güvenlik lisesi açma noktasında bir çaba içerisindeyiz. Bu bizzat MEB'in yön verdiği de bir çalışma. Bu kapsamda bugün ortaya çıkaracağımız ve yarın ele alacağımız temel konular ile 2023 vizyon belgemizin de ışığında var olan ilkokuldan başlayarak, siber güvenliğin, sosyal medya kullanımının çocuklar için tehdit eden veya fırsata dönüşebilen medyanın, iletişim ve dijital dönemin bulgularını doğru kullanıp doğru yönlendirebileceğimiz bir çalışma yapmak istedik. Bu konunun özellikle temel çıktısının siber güvenlik alanına sahip bir lise oluşturulması olacak. Umarım sonuçları çok yönlü olarak değerlendirilir. Savunma sanayimizin, Emniyet Müdürlüğümüzün, Sivil Savunma Üniversitemizin, Üniversitelerimizin katkıları çok büyüktür burada. Bu kapsamda İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'nın da çok önemli destekleri ile çalışma yürüyecek. Ben sonuçlarının ülkemiz için, eğitim sistemimiz için çok önemli neticeler doğuracağına inanıyorum."