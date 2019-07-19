Siber güvenlik neden önemli

İnternetin durdurulamaz kullanımı ile siber uzayın insan hayatının bir çok noktasına etki etmesi, insanlar ve şirketler için tehlike sinyali vermekte. Bu noktada eğitim alan Siber Güvenlik Uzmanları da piyasadaki büyük boşluğu kapatıyor.

Siber Güvenlik kavramı; hem ülke, hem toplum, hem de birey olarak nasıl bir tehditle karşı karşıya olduğumuzu çok açık bir şekilde göstermektedir. Bu tehditle başa çıkabilmemiz için siber saldırıları erken ikaz sistemleriyle belirleyebilmemiz, belirlediğimiz bu tehditleri tanımlayıp tasnif edebilmemiz, tasnif edilen tehditlerle mücadele edebilmemiz ve tüm bu işlemleri yaparken kendi sistemlerimizi de koruma altına alabilmemiz gerekmektedir. Bu noktada büyük şirketlerin veya kurumların kendilerine ait bilgileri koruyabilmesi için yetkin siber güvenlik uzmanlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu uzman açığını kapatmayı hedefleyen Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi ile şirketlere eğitim başta olmak üzere danışmanlık sağlamayı hedeflerken, Siber Güvenlik ve Bilişim Hukuku Yüksek Lisans Programlarıyla da piyasaya uzman yetiştirmektedir. Tercih döneminde de üniversite adaylarının ilgi odağı olan bu merkez; Mühendislik ve Yazılım gibi alanlarda da öğrencilere lisans eğitimleri boyunca kendilerini geliştirme imkânı veriyor. BAU Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden çıkan tecrübeli kişiler, firmalara danışmanlık hizmetinin yanı sıra milli yazılımların geliştirilmesine de katkı sağlıyorlar.