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Siber güvenlik neden önemli

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 11:54 | Son Güncelleme

İnternetin durdurulamaz kullanımı ile siber uzayın insan hayatının bir çok noktasına etki etmesi, insanlar ve şirketler için tehlike sinyali vermekte.

Siber güvenlik neden önemli

İnternetin durdurulamaz kullanımı ile siber uzayın insan hayatının bir çok noktasına etki etmesi, insanlar ve şirketler için tehlike sinyali vermekte. Bu noktada eğitim alan Siber Güvenlik Uzmanları da piyasadaki büyük boşluğu kapatıyor.
Siber Güvenlik kavramı; hem ülke, hem toplum, hem de birey olarak nasıl bir tehditle karşı karşıya olduğumuzu çok açık bir şekilde göstermektedir. Bu tehditle başa çıkabilmemiz için siber saldırıları erken ikaz sistemleriyle belirleyebilmemiz, belirlediğimiz bu tehditleri tanımlayıp tasnif edebilmemiz, tasnif edilen tehditlerle mücadele edebilmemiz ve tüm bu işlemleri yaparken kendi sistemlerimizi de koruma altına alabilmemiz gerekmektedir. Bu noktada büyük şirketlerin veya kurumların kendilerine ait bilgileri koruyabilmesi için yetkin siber güvenlik uzmanlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu uzman açığını kapatmayı hedefleyen Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi ile şirketlere eğitim başta olmak üzere danışmanlık sağlamayı hedeflerken, Siber Güvenlik ve Bilişim Hukuku Yüksek Lisans Programlarıyla da piyasaya uzman yetiştirmektedir. Tercih döneminde de üniversite adaylarının ilgi odağı olan bu merkez; Mühendislik ve Yazılım gibi alanlarda da öğrencilere lisans eğitimleri boyunca kendilerini geliştirme imkânı veriyor. BAU Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden çıkan tecrübeli kişiler, firmalara danışmanlık hizmetinin yanı sıra milli yazılımların geliştirilmesine de katkı sağlıyorlar.

Siber Güvenlik Uzmanları BAU’da yetişiyor
Gelişim ve dönüşüm sürecinde kullanılan bilginin gizliliği, bütünlüğü veya erişebilirliği büyük önem taşımaktadır. Bu kavramların birinin bile hasar görmesi can kaybına, büyük ölçekli ekonomik zarara, ulusal güvenlik açıklarına yol açabilmektedir. Bu anlamda BAU Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılan Siber Güvenlik Yüksek Lisans Programı’nın amacı; kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu siber güvenlik uzmanlarını yetiştirmektir. Siber Güvenlik Yüksek Lisans Programı ile öğrencilere "Ağ ve Bilgi Güvenliği", "Kriptoloji", "Zararlı Yazılım Analizi", “Sızma Testleri”, "Web Uygulamaları Güvenliği", "Güvenli Yazılım Geliştirme", "Adli Bilişim", "Siber Güvenlik Hukuku" ve "Bilgi Sistemleri Güvenliği Yönetimi” gibi temel alanlarda yetkinlik kazandırılmaktadır.
BAU Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde açılan Bilişim Hukuku Yüksek Lisans Programı ile de hem doğrudan teknoloji ile ilgili alanlarda çalışanların hem de hukuk alanında çalışanların hayatın her alanında var olan ve her geçen gün değişerek ilerleyen teknolojinin kullanımından doğabilecek hukuksal sorunları daha somut ve sağlıklı yorumlayabilmeleri amaçlanmaktadır.
Öte yandan, üniversite adaylarını tercih döneminde de yalnız bırakmayan Bahçeşehir Üniversitesi, 16 Temmuz - 29 Temmuz tarihleri arasında Beşiktaş Kampüsünde, bölümlere ilişkin kurulan stantlarda bilgilendirmeyi bekliyor.

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