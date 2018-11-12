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Siber Güvenlik Paktında Amerika Yok

12.11.2018 20:55 | Son Güncelleme

50 ülke ve 150’den fazla teknoloji şirketi seçimlere müdahale ve nefret söylemleri de dahil internette suçla mücadele konusunda daha fazla çaba gösterme vaadinde bulundu. Ancak bu ülkeler arasında Amerika, Rusya ve Çin yer almıyor

Siber Güvenlik Paktında Amerika Yok

50 ülke ve 150’den fazla teknoloji şirketi seçimlere müdahale ve nefret söylemleri de dahil internette suçla mücadele konusunda daha fazla çaba gösterme vaadinde bulundu. Ancak bu ülkeler arasında Amerika, Rusya ve Çin yer almıyor.

Konuyla ilgili söz, Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen bir forumda kağıda döküldü.

Söz konusu gruplar ve hükümetler, “Siber alanda güven ve emniyet için Paris çağrısı” adlı belgede internette zarar verici aktiviteleri önlemek için birlikte çalışma taahhüdünü ortaya koydu.

Bu gelişme, Avrupa Birliği ülkeleri, Japonya, Kanada ve büyük teknoloji şirketleri Facebook, Google, Microsoft ve diğerleri tarafından destekleniyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da bu insiyatif için çaba harcayan liderler arasında bulunuyor.

Paris’teki UNESCO binasında düzenlenen İnternet Yönetim Forumu’nda konuşan Macron interneti daha iyi biçimde düzenlemenin aciliyet taşıdığını vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı, Facebook’un, bir grup Fransız yetkilinin nefret içerikli mesajların nasıl izlendiği ve kaldırıldığını gözlemlemelerine izin vermeyi kabul ettiğini kaydetti.

Macron, bunun gelecek yılın ilk çeyreğinde yapılacağını, amacın nefret söylemleri ve saldırgan içerikle mücadele konusunda ortak somut öneriler sunmak olduğunu kaydetti.

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