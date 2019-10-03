Siber güvenlik sektörü ‘Kamu Milli Siber Güvenlik’ Zirvesi’nde bir araya geldi

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi tarafından, Kümelenme üyesi yerli firmaları Kamudaki Bilgi İşlem Yöneticileri ile bir araya getirmek amacıyla ilk defa düzenlenen “Kamu Milli Siber Güvenlik Zirvesi” Ankara’da gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı himayelerinde düzenlenen zirveye, Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere 80 kamu kurumundan 200’ün üzerinde temsilci ile Kümelenme üyesi firmalardan toplam 400’e yakın kişi katılım sağladı. Yerli siber güvenlik ekosisteminin geliştirilmesine yönelik panel ve sunumların gerçekleştirildiği zirvede kümelenme üyesi 50 üretici firma da stantlarıyla yer aldı.

Savunma Sanayii Başkan Yrd. Mustafa Murat Şeker tarafından yapılan açılış konuşmasında özellikle kamuda yerli siber güvenlik ürünlerin kullanımının ne kadar büyük önem taşıdığından bahsedilirken, Savunma Sanayii Başkanlığı Siber Güvenlik ve Bilişim Sistemleri Grup Başkanı Mustafa Özçelik tarafından ise Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesinin 1 yıl içinde yaptığı faaliyetler ve ekosistemin geliştirilmesinde kat edilen yollar hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Zirvede, AFAD, TÜİK, MSB ve THY’den Kamu Bilgi İşlem yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen panelde, Türkiye’deki siber güvenlik sektörü, yerli siber güvenlik ürünlerine kamunun bakış açısı, ihtiyaçlar ve yerli ürünlerden beklentiler konuları görüşüldü. Siber Güvenlik Kümelenmesi üye firmalarının katılımıyla gerçekleştirilen ikinci panelde ise yerli üretici firmaların kamuya satış noktasındaki tecrübeleri ve kamudan beklentileri değerlendirildi.

TR-TEST, TÜBİTAK, SSB, İstanbul Üniversitesi ve firmaların katılımlarıyla gerçekleştirilen panelde ise test ve sertifikasyon çalışmaları üretici, testçi ve ihtiyaç sahibi gözüyle değerlendirildi.

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi tarafından geliştirilen Milli Siber Güvenlik Platformu tanıtımıyla devam eden Kamu Milli Siber Güvenlik Zirvesi, Ulak Haberleşme Genel Müdürü Metin Balcı’nın Kamuda Güvenliği Artırılmış Milli İletişim Altyapısı / ULAK MAYA Çözümleri konulu sunumuyla sona erdi.

Kamu Bilgi İşlem yöneticileri ile Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi üye firmalarının gün boyu bir arada olduğu Kamu Milli Siber Güvenlik Zirvesi, Kamudaki siber güvenlik ihtiyaçlarının yerli ürünlerle karşılanması konusunda taraflar arasında işbirlikleri gerçekleştirilmesi konusunda önemli etki oluşturdu.



