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Siber güvenlik temelleri: İnternette nasıl güvende kalınır? İnternette güvende kalma yolları

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
28.05.2024 18:43
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İnsan hayatının merkezi olarak görülen internet, tüm dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır. İnternetin bu kadar fazla kullanılması beraberinde bazı güvenlik ihlali sorunlarının ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Günümüzde internet kullanımında karşılaşılan güvenlik problemlerine karşı siber güvenlik uygulamalarından faydalanılmaktadır. Peki, internette nasıl güvende kalınır ve internette güvende kalma yolları nelerdir?

Siber güvenlik temelleri: İnternette nasıl güvende kalınır? İnternette güvende kalma yolları

İçindekiler

  • Siber güvenlik temelleri
  • İnternette nasıl güvende kalınır?
  • İnternette güvende kalma yolları

İnternet herkes için oldukça önemlidir. Kimileri internet üzerinden çalışıp gelir elde ederken kimileri ise oyun oynamakta, video izlemekte veya resmî işlerini tamamlamak için interneti kullanmaktadır. Ancak internetin bu kadar sık kullanılması bazı siber tehditlerle karşı karşıya kalınmasına sebep olabilmektedir. İnternet güvenliği her kullanıcı için son derece önemli bir konudur. Bu yüzden internet kullanımın güvenli hâle getirilmesi gerekmektedir.

Siber güvenlik temelleri

İnternet üzerinden dolandırıcılık, kimlik bilgilerini çalma ve kullanma, banka bilgilerine erişim sağlama gibi birçok ciddi olumsuz durumlar yaşanabilmektedir. Bu durumların yaşanmaması için siber güvenlik uygulamasından yararlanılması gerekir. Akıllı telefonlar başta olmak üzere; bilgisayarları, tabletleri, laptopları, sunucuları ve çeşitli elektronik sistemlerle veri ve ağları kötü niyetli yazılımlardan korumak için kullanılan uygulama, siber güvenlik uygulaması olarak tabir edilmektedir. Siber güvenlikte bazı önemli ilkeler vardır. Bu ilkeler siber güvenlik stratejisinin temelini oluşturmaktadır. Bu bağlamda siber güvenlik temelleri genel olarak şu şekildedir:

  • Güvenilirlik
  • Gizlilik
  • Bütünlük
  • Güncelleme ve yama yöntemi
  • Yetkilendirme
  • Erişebilirlik
  • Eğitim ve farkındalık
  • Fiziksel güvenlik
  • Ağ güvenliği
  • Tehdit istihbaratı

İnternette nasıl güvende kalınır?

Kullanıcıların internet ortamında vakit geçirirken bazı kritik noktalara dikkat etmesi gerekmektedir. İnternette güvenlik açığı oluştuğunda ciddi problemler ortaya çıkabilmektedir. Bu noktada online güvenlik konusu ayrı bir öneme sahiptir.

Sanal ortamda karşılaşılan çeşitli tehditler vardır. Bu tehditler arasında siber terör, siber suç, siber saldırı, kötü amaçlı yazılımlar, casus yazılımlar, çeşitli virüsler yer almaktadır. Bu siber tehditlere karşı kullanıcıların kendi internet güvenliğini sağlaması gerekmektedir. Bu noktada yapılması gereken ilk şey kişisel bilgilerin korunmasıdır. Bunun yanı sıra oluşturulan şifrelerin güçlü olması, herhangi bir şeyi cihazlara indirmeden önce indirilen sitenin güvenli olup olmadığının kontrol edilmesi, güvenli gezinme özelliği ile gizlilik ayarlarının her daim açık kalması, siber saldırılardan korunma yöntemleri arasında bulunmaktadır.

İnternette güvende kalma yolları

İnternet ortamında siber saldırılara ve kötü amaçlı yazılımlara karşı kullanıcıların kendilerini koruması oldukça önemli bir konudur. Kullanıcıların interneti kullanırken güvenliğini sağlayabilmesi ve güvende kalabilmesi için bazı tedbirleri alması gerekmektedir. İnternet ortamında güvende kalmanın yolları genel olarak şu şekildedir:

  • Kişisel verileri korumak
  • Antivirüs uygulamaları kullanmak
  • Zor ve bulunması güç şifre oluşturmak
  • Güvenlik duvarı kullanmak
  • Kimlik doğrulama sistemlerini kullanmak
  • Güncel yazılım tercih etmek
  • Göndericisi belli olmayan e-mailleri açmamak
  • Güvenli olmayan internet ağlarını kullanmamak
  • İşletim sistemini güncel tutmak
  • Bilinmeyen web sitelerindeki bağlantılara tıklamamak
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Anahtar Kelimeler:
internet siber güvenlik
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