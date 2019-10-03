Siber Güvenlik Uzmanı Demircan'dan Mavli Balina uyarısı

Semih ÇALIŞKAN- Harun UYANIK/İSTANBUL, (DHA) - TOKAT'ın Erbaa ilçesinde kaleden atlayarak yaşamına son veren 2016 TEOG Türkiye birincilerinden Mustafa Ö.'nün (17) ölümüyle bir kez daha gündeme gelen internet üzerinden intihara sürükleyen oyunlarla ilgili Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, önemli uyarılarda bulundu. Aileleri ve öğretmenleri, çocukları intihara sürükleyen Mavi Balina veya Momo adlı oyunlara karşı bilgilendiren Demircan, "İnternette maalesef kötülük, iyilikten çok daha hızlı yayılıyor. Dünyanın dört bir yanında çocuklarımızı tehdit ediyor" dedi.

MAVİ BALİNA OYUNU NASIL ORTAYA ÇIKTI ?

Dünya genelinde pek çok intihar vakasında adı geçen Momo ve Mavi Balina adlı oyunlar, Tokat'ın Erbaa ilçesinde geçen cumartesi günü Simeri Kalesi'nden atlayarak yaşamına son veren 17 yaşındaki Mustafa Ö'nün ölümüyle bir kez daha gündemine geldi. Mustafa Ö.'nün ölümündeki sır perdesini aralayacak olan cep telefonunun bulunması için çalışmalar sürerken, Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan DHA'ya, çocukları intihara sürükleyen Mavi Balina oyununun ortaya çıkışı hakkında bilgi verdi, aileleri uyardı. Demircan, "Mavi balinanın çıkış noktası aslında Rusya. Rusya'da bu kişi yakalandı. Mesajlaşma uygulamalarından linkler göndererek çok sayıda çocuğun intiharına neden olduğu iddiasıyla yakalandı, suçu ispatlandı, ardından tutuklandı. İnternette maalesef kötülük, iyilikten çok daha hızlı yayılıyor. Başlangıçta bu oyun her ne kadar Rusça konuşuyor olsa da şu an İngilizce, Türkçe, İspanyolca konuşuyor. Dünyanın dört bir yanında çocuklarımızı tehdit ediyor" dedi.

MUSTAFA'NIN İNTİHARINDA MAVİ BALİNA ŞÜPHESİ

Türkiye'de birçok intihar vakasında 'Mavi Balina' veya 'Momo' adlı oyunların oynanmış olabileceği kuşkusuyla soruşturma yürütüldüğünü kaydeden Demircan, "Tokat'ta yaşanan olayın oluş izlerine bakarsanız mavi balina izlerini fazlasıyla veriyor. Sonrasında arkadaşları arasında yaptıkları yorumlar, öğretmenlerin bunu duyması, aileye iletmesi, cep telefonuyla çok fazla vakit geçiriyor olması, çok fazla içine kapanmış olması gibi bazı semptomları gösteriyor. Mavi balinayla ilişkilendirilme gibi bir durum mevcut" ifadelerini kullandı.

'MESAJLAŞMA PROGRAMLARI ÜZERİNDEN YAYILAN BİR OYUN'

Mavi balina oyununun mesajlaşma programlarıyla yayıldığını anlatan Osman Demircan, "Ağırlıklı olarak sosyal medya mesajlaşmaları ve günlük mesajlaşma programları üzerinden yayılan bir oyun bu. Size bir link geliyor. Gelen link sonrasında tıkladığınızda oyun sizin için başlıyor. İlk bölümler gayet basit bölümler. Yüksek sesle müzik dinlemek, üç gün boyunca uyumamak, 50 katlı bir binaya çıkıp ayaklarını sallayıp onun fotoğrafını çekmek gibi görevler var. Sonrasında görevler gittikçe ciddileşmeye başlıyor. En son görev maalesef intihar olarak gerçekleşiyor" diye konuştu.

'YAPMADIĞINDA ASLINDA BAŞINA HİÇBİR ŞEY GELMEYECEK'

Oyunun içinde çocukları zorlayan tehdit ve şantajlar var. Pek çok çocuk bu korkuyla intihara sürükleniyor. Demircan, "Yapmadığında aslında başına hiçbir şey gelmeyecek. Burası tamamen altı çizilmesi gereken bir konu. Oyun oynama süreçlerinde onlara gönderilen herhangi bir dosya tıklandığında maalesef bilgisayar, laptop veya tabletin tüm kontrolü de bu kötü niyetli kişilerin ellerine geçiyor. Bu bilgisayar ve tabletlerin içerisinde ailevi bilgiler mevcut. Anne, baba kim? Özel resimler, özel notlar. Bu sefer tehdit başlıyor. Senin annenin kolunu kesmezsen ben anneni öldürürüm tehditleri başlıyor. Ailemin başına hiçbir şey gelmesin düşüncesiyle çocuklar da maalesef görevleri tamamlamak için devam ediyorlar" dedi.

'OYUNU FARK EDEN ANNE VE BABALAR NE YAPMALI ?'

Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, mavi balina konusunda ebeveyn ve öğretmenlere çağrıda bulunda. Demircan, "Bunu fark eden aile kesinlikle kolluk kuvvetlerine başvurmalı. Çocukları ev içerisinde farklı davranıyorsa, odasından hiç çıkmıyorsa, internette çok daha fazla vakit geçirmeye başladıysa bir çocukta ufak ufak bir problem olabileceğiyle alakalı şekillenmeler olması gerekiyor ailede. Daha sonra da vücudunun kontrol edilmesi lazım. Kendine zarar vermiş mi? Eşyalarına zarar vermiş mi? Bunların kontrol edilmesi gerekiyor. Burada anne, babalara ve öğretmenlere çok fazla görev düşüyor. Normal uyanık kaldığınız süre içerisinde sürenin yarısında anne ve baba çocuğu görüyor. Diğer yarısında öğretmenler görüyor. Öğretmenlerimizin de çocuklardaki farkları velilere, okul müdürüne hatta kolluk görevlilerine bildirmesi gerekiyor" diye konuştu.

MAVİ BALİNA NEDEN YASAKLANAMIYOR?

Osman Demircan, 'Oyun neden yasaklanamıyor ?' sorusuna, "Bu oyun maalesef telefon, tablet veya bilgisayarlara kurulabilen bir oyun olmadığı ve mesajlaşma uygulamalarıyla geldiği için takibi yapılamıyor. O yüzden Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve diğer yetkili kurumlar Türkiye'de tamamen yasaklanmasını sağlayamıyorlar. Bunu sağlayamayan bir tek biz değil, bütün dünya. Eğer oyunun oynandığı şüphelenilen laptop, tablet, bilgisayar veya telefon bir şekilde ele geçirilip de kolluk kuvvetleri tarafından adli bilişim kapsamında incelenirse mutlaka sonuç mavi balina mıdır, yoksa başka bir şey midir ortaya çıkacaktır" açıklamasında bulundu.

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