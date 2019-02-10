Siber Güvenlik Uzmanı Uçar: “Bitcoin suçluların çelik kasası”

Siber Güvenlik Uzmanı Mesut Uçar, uluslararası arenalarda yaşa dışı yollardan elde edilen kara paranın Bitcoin üzerinden temizlenerek aklandığını söyledi.

Dünya çapında ödül avcılığı kapsamında birçok markanın sistemlerinde güvenlik açığı bularak "white hat hacker" listesine adını yazdıran Siber Güvenlik Uzmanı Mesut Uçar, Bitcoin konusunda uyardı. Bitcoin sistemlerinin güvenli olması ve paranın peşine düşmenin zor olması nedeniyle uluslararası kara para transferlerinde kullanıldığını ifade eden Uçar, “Dünya üzerinden geçmiş dönemlerde para transferleri birçok ülke bankalarına atış yapılarak gerçekleşiyordu. Günümüzde teknolojinin bu denli gelişmesi ile ve bankaların aralarında bağların daha kuvvetli olması ile transfer zorlaştı. Gelen yasalar ve kanunlar doğrultusunda neredeyse kaynağı belirsiz para transferi bitti denilecek noktaya geldi. Bu noktadan sonra kara para aklamak isteyenlerin yeni yöntemi ise Bitcoin sistemi oldu. Çünkü sisteme giriş yapan para neredeyse buhar oluyor, hiç kimsenin bu paranın peşine düşememesi, erişim sağlayamaması para transferlerini daha güvenli hale getiriyor. Dünya genelinde yasa dışı işlemler genel olarak Avrupa’da gerçekleşiyor. Bankalar Bitcoin sistemi üzerinden gelen parayı rahatlıkla kabul ediyor. Dünya üzerinde kara para transferinin sağlanması birçok suç örgütü veya terör gruplarının uğrak noktası olmasının zeminini hazırlıyor. Vatandaşlarımızın bu sistemleri bir yatırım aracı olarak görmesinin oldukça yanlış olduğunu düşünüyorum. Borsada gerçekleşen manipülasyonların aynısı bugün Bitcoin sistemlerinde gerçekleşiyor. Dünya genelinde manipülasyon ekipleri mevcut coinlere yüklenme yaparak şişiriyorlar, daha sonra coinin yükseldiğini gören insanlar yatırım yapıyor. Yatırım yapanların istedikleri miktara ulaşınca çekiliyorlar ve yine kaybeden bilinçsiz vatandaş oluyor” dedi.