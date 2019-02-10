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Siber Güvenlik Uzmanı Uçar: “Bitcoin suçluların çelik kasası”

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 12:34 | Son Güncelleme

Siber Güvenlik Uzmanı Mesut Uçar, uluslararası arenalarda yaşa dışı yollardan elde edilen kara paranın Bitcoin üzerinden temizlenerek aklandığını söyledi.Dünya çapında ödül avcılığı kapsamında birçok markanın sistemlerinde güvenlik açığı bularak "white hat hacker" listesine adını yazdıran Siber Güvenlik Uzmanı Mesut Uçar, Bitcoin konusunda uyardı.

Siber Güvenlik Uzmanı Mesut Uçar, uluslararası arenalarda yaşa dışı yollardan elde edilen kara paranın Bitcoin üzerinden temizlenerek aklandığını söyledi.
Dünya çapında ödül avcılığı kapsamında birçok markanın sistemlerinde güvenlik açığı bularak "white hat hacker" listesine adını yazdıran Siber Güvenlik Uzmanı Mesut Uçar, Bitcoin konusunda uyardı. Bitcoin sistemlerinin güvenli olması ve paranın peşine düşmenin zor olması nedeniyle uluslararası kara para transferlerinde kullanıldığını ifade eden Uçar, “Dünya üzerinden geçmiş dönemlerde para transferleri birçok ülke bankalarına atış yapılarak gerçekleşiyordu. Günümüzde teknolojinin bu denli gelişmesi ile ve bankaların aralarında bağların daha kuvvetli olması ile transfer zorlaştı. Gelen yasalar ve kanunlar doğrultusunda neredeyse kaynağı belirsiz para transferi bitti denilecek noktaya geldi. Bu noktadan sonra kara para aklamak isteyenlerin yeni yöntemi ise Bitcoin sistemi oldu. Çünkü sisteme giriş yapan para neredeyse buhar oluyor, hiç kimsenin bu paranın peşine düşememesi, erişim sağlayamaması para transferlerini daha güvenli hale getiriyor. Dünya genelinde yasa dışı işlemler genel olarak Avrupa’da gerçekleşiyor. Bankalar Bitcoin sistemi üzerinden gelen parayı rahatlıkla kabul ediyor. Dünya üzerinde kara para transferinin sağlanması birçok suç örgütü veya terör gruplarının uğrak noktası olmasının zeminini hazırlıyor. Vatandaşlarımızın bu sistemleri bir yatırım aracı olarak görmesinin oldukça yanlış olduğunu düşünüyorum. Borsada gerçekleşen manipülasyonların aynısı bugün Bitcoin sistemlerinde gerçekleşiyor. Dünya genelinde manipülasyon ekipleri mevcut coinlere yüklenme yaparak şişiriyorlar, daha sonra coinin yükseldiğini gören insanlar yatırım yapıyor. Yatırım yapanların istedikleri miktara ulaşınca çekiliyorlar ve yine kaybeden bilinçsiz vatandaş oluyor” dedi.

“Kurbanlardan alınacak para Bitcoin üzerinden talep ediliyor”
Bitcoin’in siber suçlular için adeta çelik kasa olduğununu ifade eden Uçar, “Siber suçlular içinde bir cennet haline gelen Bitcoin saldırganların çelik kasası gibi. Kurbanlarından alacakları paraları Bitcoin sistemleri üzerinden talep ediyorlar. Dünya genelinde Ransomware (fidyeci yazılımlarda) insanları mağdur eden saldırganlar, paraları sadece Bitcoin sistemleri üzerinden alırlar. İşlenilen suçun sınırları yoktur. İnternette masum gördüğünüz, indirdiğiniz programlar arka planda siber suç çetelerine bilgisayarınızı kullanarak Bitcoin üretiyor. Saldırganlar kullanıcı bilgisayarları şirket bilgisayarları ve sunucularını hackliyor, buraya yerleştirdikleri kodlar ile bilgisayar ve sunucu kullanıyor. Bu doğrultuda Bitcoin üretiyor. Dünya genelinde milyonlarca bilgisayar suçlulara Bitcoin üretiyor” diye konuştu.

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