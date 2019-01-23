Siber güvenlik uzmanı yetiştirmek için eğitim aldılar

Öğretmenlere bir hafta boyunca Uluslararası Bilişim Teknolojileri Güvenliği Danışmanlık ve Eğitim Şirketi (UITSEC) eğitmeni Umut Arısoy tarafından temel Linux eğitimi, saldırı teknikleri eğitimi, sızma testi eğitimi ve DOS saldırıları eğitimlerini kapsayan bilgiler verildi.

Bayraktar, alanında yetenekli ve ilgili öğretmenlere, siber güvenlik konusunda temel düzeyden başlayıp orta ve ileri düzeye doğru devam eden bilgilerin verildiğini ifade ederek, "Projenin devamında ise belge almaya hak kazanan öğretmenlerimiz, okullarındaki meslektaşlarına eğitim verecek. Onlar da öğrencilerine eğitim verecekler. DOKA'nın desteğiyle bir haftalık eğitimimiz çok yoğun geçti. Eğitimlerin çok faydalı olduğuna inanıyorum." dedi.

Bu yıl Trabzon'dan başlayarak diğer illerde de Bakanlık aracılığıyla bu kursların verileceğine işaret eden Bayraktar, Trabzon olarak bu konuda öncü il olmayı amaçladıklarını dile getirdi.

- "Geleceğin uzmanlarını yetiştirmek için eğitim aldık"

Eğitim alan öğretmenlerden Emre Uzun ise geleceğin siber güvenlik uzmanlarını yetiştirmek için eğitim gördüklerini kaydederek, "Güvenlik amacıyla açık bulma, bu açıkları değerlendirme ve savunma üzerine değişik uygulamalar içerisinde bulunduk. Ülkemizin geleceğinde, kurumlarımızın ve stratejik önemi olan tesislerimizin güvenliklerinin en iyi şekilde korunması gerekiyor." diye konuştu.

