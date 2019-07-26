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Siber güvenlik ve savunma sanayii sektörleri siber kafede buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 11:48 | Son Güncelleme

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi tarafından Siber Güvenlik firmalarını farklı sektörlerin temsilcileri ile bir araya getirmek ve işbirliğini artırmak amacıyla düzenlenen “Siber Kafe” etkinliklerinin 6’ncısı “Savunma Sanayiinde Siber Güvenlik” temasıyla SSB Nuri Demirağ Konferans Salonunda gerçekleştirildi.Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) himayelerinde düzenlenen etkinliğe, SSB, Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli Güvenlik Kurulu temsilcilerinin yanı sıra Kümelenme üyesi firmalar ile Savunma Sanayiinin önde gelen firmalarından 200’e yakın kişi katılım sağladı.Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir tarafından yapılan açılış konuşmasında Siber Güvenlikte yerli ürünlerin kullanımının öneminden bahsedilirken kümelenmenin ekosisteme sağladığı katkıya da vurgu yapıldı.SSB Siber Güvenlik ve Bilişim Sistemleri Grup Başkanı Mustafa Özçelik tarafından Siber Güvenlik Kümelenmesinin 1 yıl içinde yaptığı faaliyetler ve ekosistemin geliştirilmesinde kat edilen yollar hakkında katılımcılara bilgi verilen etkinlikte, SSB Başkan Yardımcı Mustafa Murat ŞEKER moderatörlüğünde, TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü temsilcilerinin katılım sağladığı “Savunma Sanayiinde Siber Güvenlik Vizyon Paylaşımı” konulu bir panel de gerçekleştirildi.Savunma Sanayiine yönelik siber tehditler hakkında bilgi verilen Siber Kafe’de, SSB Uçak Daire Başkanlığı tarafından yapılan “Hava Platformlarında Siber Güvenlik Yaklaşımı” konulu sunum ve bir firma tarafından yapılan “Yeni Nesil Silahlara Siber Saldırılar” konulu sunumlar katılımcılardan büyük ilgi gördü.Kümelenme üyesi firmaların yerli ürün ve kabiliyetlerini stantlarında da sergiledikleri Siber Kafe etkinliği, Savunma Sanayii ve Siber Güvenlik firmalarını bir araya getirerek iki sektör arasında sinerji yaratmasının yanı sıra savunma sanayisindeki siber güvenlik ihtiyaçlarının yerli ürünlerle karşılanması konusunda da yol gösterici oldu.

Siber güvenlik ve savunma sanayii sektörleri siber kafede buluştu

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi tarafından Siber Güvenlik firmalarını farklı sektörlerin temsilcileri ile bir araya getirmek ve işbirliğini artırmak amacıyla düzenlenen “Siber Kafe” etkinliklerinin 6’ncısı “Savunma Sanayiinde Siber Güvenlik” temasıyla SSB Nuri Demirağ Konferans Salonunda gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) himayelerinde düzenlenen etkinliğe, SSB, Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli Güvenlik Kurulu temsilcilerinin yanı sıra Kümelenme üyesi firmalar ile Savunma Sanayiinin önde gelen firmalarından 200’e yakın kişi katılım sağladı.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir tarafından yapılan açılış konuşmasında Siber Güvenlikte yerli ürünlerin kullanımının öneminden bahsedilirken kümelenmenin ekosisteme sağladığı katkıya da vurgu yapıldı.
SSB Siber Güvenlik ve Bilişim Sistemleri Grup Başkanı Mustafa Özçelik tarafından Siber Güvenlik Kümelenmesinin 1 yıl içinde yaptığı faaliyetler ve ekosistemin geliştirilmesinde kat edilen yollar hakkında katılımcılara bilgi verilen etkinlikte, SSB Başkan Yardımcı Mustafa Murat ŞEKER moderatörlüğünde, TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü temsilcilerinin katılım sağladığı “Savunma Sanayiinde Siber Güvenlik Vizyon Paylaşımı” konulu bir panel de gerçekleştirildi.
Savunma Sanayiine yönelik siber tehditler hakkında bilgi verilen Siber Kafe’de, SSB Uçak Daire Başkanlığı tarafından yapılan “Hava Platformlarında Siber Güvenlik Yaklaşımı” konulu sunum ve bir firma tarafından yapılan “Yeni Nesil Silahlara Siber Saldırılar” konulu sunumlar katılımcılardan büyük ilgi gördü.
Kümelenme üyesi firmaların yerli ürün ve kabiliyetlerini stantlarında da sergiledikleri Siber Kafe etkinliği, Savunma Sanayii ve Siber Güvenlik firmalarını bir araya getirerek iki sektör arasında sinerji yaratmasının yanı sıra savunma sanayisindeki siber güvenlik ihtiyaçlarının yerli ürünlerle karşılanması konusunda da yol gösterici oldu.

Siber güvenlik ve savunma sanayii sektörleri siber kafede buluştu

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