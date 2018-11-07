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Siber güvenlik yazılımları ve bilişim teknolojileri, milli altyapıya sahip olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 15:54 | Son Güncelleme

SAVUNMA Sanayii Başkanlığı ile Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü arasında Siber Güvenlik Alanında İşbirliği Protokolü imzalandı.

Siber güvenlik yazılımları ve bilişim teknolojileri, milli altyapıya sahip olacak

ANKARA, (DHA)- SAVUNMA Sanayii Başkanlığı ile Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü arasında Siber Güvenlik Alanında İşbirliği Protokolü imzalandı. Protokolle siber güvenlik yazılımları ve bilişim teknolojilerinin yerli ve milli altyapıya sahip olması hedefleniyor.
Savunma Sanayii Başkanlığı'nda gerçekleştirilen protokol imza törenine Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, DMO Genel Müdür Vekili Mücahit Civriz ile her iki kurumun temsilcileri katıldı. İmzalanan protokolle, Savunma Sanayii Başkanlığı himayesinde kurulan Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi'nde yer alan firmaların kamu kurumlarıyla buluşturulması ve firmaların ürünlerinin DMO Tekno Kataloğu'nda yer alması sağlanacak. Protokol kapsamında ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında kullanılan siber güvenlik yazılımları ve bilişim teknolojilerinin yerli ve milli bir altyapıya sahip olabilmesi ve kamu alımlarında yerli ve milli ürün tercih edilmesi için yeni stratejiler geliştirilmesi amaçlanıyor.

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