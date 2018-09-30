"Siber güvenlikte yerli çözüm üretilmeli"

İSTANBUL (AA) - İSMAİL ÖZDEMİR - Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Siber Güvenlik Merkezi (BÜSİBER) yöneticisi Doç. Dr. Bilgin Metin, "Ülkemizdeki önemli kamu ve özel sektör, siber güvenlikte yabancı çözümlere emanet. Dolar kurunun artmasıyla maliyeti yükselen yabancı siber güvenlik çözümleri, ithalatı artırmalarının yanı sıra yerli milli ürünlerle desteklenmeden kullanıldıkları için büyük bir zafiyete yol açıyor. Bu, 'sınırlarımızı yabancı askerler korusun' demekten farksız. Acil olarak yerli çözümlerle ek bir savunma hattı oluşturulmalı." dedi.

Doç. Dr. Metin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, siber güvenlik konusunun önemli olduğunu ve bu alanda milli atılımlar gerçekleştirilmesi gerektiğini belirterek, kamu ve özel kurumlarda siber güvenlik alanında milli çözümlere yönelmenin önemine dikkati çekti.

"Ülkemizdeki önemli kamu ve özel sektör siber güvenlikte yabancı çözümlere emanet." diyen Metin, şöyle devam etti:

"Dolar kurunun artmasıyla maliyeti yükselen yabancı siber güvenlik çözümleri, ithalatı artırmalarının yanı sıra yerli milli ürünlerle desteklenmeden kullanıldıkları için büyük bir zafiyete yol açıyor. Bu 'sınırlarımızı yabancı askerler korusun' demekten farksız. Acil olarak yerli çözümlerle ek bir savunma hattı oluşturulmalı. Artık siber güvenlik kara, hava, deniz, uzay boyutlarına ilave olarak 5. boyut savaş alanı olarak kabul ediliyor. Bu sebeple yerli ve milli çözümler konusu hayati bir önem arz ediyor."