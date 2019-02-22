HABER

Siber polisi banka müşterilerini dolandıran bir şebekeyi daha çökertti: 17 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2019 10:53 | Son Güncelleme

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, sosyal medya ağları üzerinden banka müşterilerini tuzağa düşürerek binlerce müşteriyi ‘oltalama’ yöntemiyle dolandıran şebeke çökertildi.İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında, internet bankacılığı müşterilerini çeşitli sosyal paylaşım siteleri üzerinden sahte hesap ve kopya sitelere yönlendirerek dolandıran şebekeye yönelik yeni bir çalışma başlattı.- İstanbul’da 14, Ankara’da 1, Tekirdağ’da 2 şüpheli yakalandıYaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından geçtiğimiz salı günü İstanbul başta olmak üzere Ankara ve Tekirdağ’da çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, sosyal medya ağları üzerinden banka müşterilerini tuzağa düşürerek binlerce müşteriyi ‘oltalama’ yöntemiyle dolandıran şebeke çökertildi.
İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında, internet bankacılığı müşterilerini çeşitli sosyal paylaşım siteleri üzerinden sahte hesap ve kopya sitelere yönlendirerek dolandıran şebekeye yönelik yeni bir çalışma başlattı.
- İstanbul’da 14, Ankara’da 1, Tekirdağ’da 2 şüpheli yakalandı
Yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından geçtiğimiz salı günü İstanbul başta olmak üzere Ankara ve Tekirdağ’da çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Özel harekat polisinin desteklediği operasyonlarda, son yılların en yaygın siber saldırı türlerinden ‘oltalama’ yöntemi ile sosyal medya siteleri üzerinden banka müşterilerini tuzağa düşürerek çok sayıda müşteriyi dolandıran 17 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonlarda, 3 adet dizüstü bilgisayar, farklı marka ve modelde 21 adet cep telefonu, sim ve ve hafıza kartları, kart kopyalama aparatı ile vatandaşların kart bilgilerinin yer aldığı ajanda, not defteri, makbuzlar ve üçüncü şahıslar adına düzenlenmiş sahte banka kartları ele geçirildi.
- Son yılların en yaygın siber saldırı türü: Oltalama
Suç örgütünün bu yöntemle çok sayıda banka müşterisini 200 bin liranın üzerinde dolandırdığı ortaya çıkarılırken, siber polisi tarafından saptanan 500 bin lira para da bloke edildi.
- Bazı müşterilerin hesaplarındaki para kuyumcudan altınla taka edilmiş
Şebekenin, son yılların en yaygın siber saldırı türleri arasında yer alan ‘oltalama’ yöntemi ile sosyal medya siteleri üzerinden banka müşterilerini tuzağa düşürüp, bu kişilerin bankacılık bilgilerini ele geçirdikten sonra farklı banka hesaplarına para transferi gerçekleştirdikleri, bazı müşterilerin hesaplarındaki paraları da el değmeden kuyumculardan ziynet eşyasıyla takas ettikleri ileri sürüldü.
Gözaltına alınan 17 şüpheli, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirilerek sorguya alındı. Zanlıların bugün adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

Siber polisi banka müşterilerini dolandıran bir şebekeyi daha çökertti: 17 gözaltı

Siber polisi banka müşterilerini dolandıran bir şebekeyi daha çökertti: 17 gözaltı

Siber polisi banka müşterilerini dolandıran bir şebekeyi daha çökertti: 17 gözaltı

Siber polisi banka müşterilerini dolandıran bir şebekeyi daha çökertti: 17 gözaltı

Siber polisi banka müşterilerini dolandıran bir şebekeyi daha çökertti: 17 gözaltı

Siber polisi banka müşterilerini dolandıran bir şebekeyi daha çökertti: 17 gözaltı

Siber polisi banka müşterilerini dolandıran bir şebekeyi daha çökertti: 17 gözaltı

Siber polisi banka müşterilerini dolandıran bir şebekeyi daha çökertti: 17 gözaltı

Siber polisi banka müşterilerini dolandıran bir şebekeyi daha çökertti: 17 gözaltı

Siber polisi banka müşterilerini dolandıran bir şebekeyi daha çökertti: 17 gözaltı

Siber polisi banka müşterilerini dolandıran bir şebekeyi daha çökertti: 17 gözaltı

Siber polisi banka müşterilerini dolandıran bir şebekeyi daha çökertti: 17 gözaltı

Siber polisi banka müşterilerini dolandıran bir şebekeyi daha çökertti: 17 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Manisa'da korkunç olay! 20 yıllık imam ve eşi böyle bulundu

Manisa'da korkunç olay! 20 yıllık imam ve eşi böyle bulundu

AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu

AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu

Meclis'te kabul edildi! Milyonları ilgilendiriyor

Meclis'te kabul edildi! Milyonları ilgilendiriyor

Çiftçilere müjde! Mazot ve gübre destek ödemeleri bugün başlıyor

Çiftçilere müjde! Mazot ve gübre destek ödemeleri bugün başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TEM Otoyolu'nda feci kaza! Taş yüklü kamyona arkadan çarptı

TEM Otoyolu'nda gece yarısı feci kaza!

5 yaşındaki zihinsel engelli çocuğa okulda şiddet iddiası

5 yaşındaki zihinsel engelli çocuğa okulda şiddet iddiası

3 kız öğrenci, bir arkadaşlarını dövüp, yerde sürükledi

3 kız öğrenci, bir arkadaşlarını dövüp, yerde sürükledi

Yeni keşfedilen bitkiye Aziz Sancar'ın adı verildi! İşte nedeni...

Yeni keşfedildi, onun ismi verildi! İşte nedeni...

'İşsizlikten bunaldım' diye not bırakıp intihar etti

Not bırakıp intihar etti! Her satırı yürekleri sızlattı

Gençlere selam verdi, sonrasında dehşeti yaşadı!

Gençlere selam verdi, sonrasında dehşeti yaşadı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.