Siber polisi banka müşterilerini dolandıran bir şebekeyi daha çökertti: 17 gözaltı

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, sosyal medya ağları üzerinden banka müşterilerini tuzağa düşürerek binlerce müşteriyi ‘oltalama’ yöntemiyle dolandıran şebeke çökertildi.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında, internet bankacılığı müşterilerini çeşitli sosyal paylaşım siteleri üzerinden sahte hesap ve kopya sitelere yönlendirerek dolandıran şebekeye yönelik yeni bir çalışma başlattı.

- İstanbul’da 14, Ankara’da 1, Tekirdağ’da 2 şüpheli yakalandı

Yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından geçtiğimiz salı günü İstanbul başta olmak üzere Ankara ve Tekirdağ’da çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Özel harekat polisinin desteklediği operasyonlarda, son yılların en yaygın siber saldırı türlerinden ‘oltalama’ yöntemi ile sosyal medya siteleri üzerinden banka müşterilerini tuzağa düşürerek çok sayıda müşteriyi dolandıran 17 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda, 3 adet dizüstü bilgisayar, farklı marka ve modelde 21 adet cep telefonu, sim ve ve hafıza kartları, kart kopyalama aparatı ile vatandaşların kart bilgilerinin yer aldığı ajanda, not defteri, makbuzlar ve üçüncü şahıslar adına düzenlenmiş sahte banka kartları ele geçirildi.

- Son yılların en yaygın siber saldırı türü: Oltalama

Suç örgütünün bu yöntemle çok sayıda banka müşterisini 200 bin liranın üzerinde dolandırdığı ortaya çıkarılırken, siber polisi tarafından saptanan 500 bin lira para da bloke edildi.

- Bazı müşterilerin hesaplarındaki para kuyumcudan altınla taka edilmiş

Şebekenin, son yılların en yaygın siber saldırı türleri arasında yer alan ‘oltalama’ yöntemi ile sosyal medya siteleri üzerinden banka müşterilerini tuzağa düşürüp, bu kişilerin bankacılık bilgilerini ele geçirdikten sonra farklı banka hesaplarına para transferi gerçekleştirdikleri, bazı müşterilerin hesaplarındaki paraları da el değmeden kuyumculardan ziynet eşyasıyla takas ettikleri ileri sürüldü.

Gözaltına alınan 17 şüpheli, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirilerek sorguya alındı. Zanlıların bugün adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.