Siber polisi tarafından yakalanan hacker tutuklandı

Samsun Siber Polisi Sanal Devriye ekipleri tarafından kamu ve özel kuruluşlara ait internet sitelerine erişime engelleme saldırıları düzenleyip, başkalarının kedi kartı bilgilerini ele geçirip yayınladığı iddiasıyla gözaltına alınan hacker, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sanal Devriye polisleri sahte sosyal medya hesapları üzerinde yaptıkları takipte başka kişilere ait kredi kartı bilgilerini ele geçirip yayınlayan, kamu ve özel kuruluşlara ait internet sitelerine erişime engelleme saldırıları düzenleyen B.G. (23) isimli hackerı Bafra ilçesinde yaptıkları operasyonla yakaladı. Siber polisi B.K. isimli şahısın açtığı sahte hesabın paylaşımlarında başka kişilere ait kredi kartı bilgilerini ele geçirdiği, bunları paylaştığı, bu kart bilgileri ile alışverişler yaptığı, bilişim alanındaki kamu kurum ve kuruluşları ve muhtelif özel kurumlarının da aralarında bulunduğu web sitelerine siber saldırılar gerçekleştirdiği ve bu sitelere erişimi kısa süreli engellediği, ayrıca şüphelinin kendisinin de açmış olduğu web sitesi dahil birçok hacker sitesinde kişilerin mail, fake cc veya çalıntı cc (Kredi kartı bilgisi) paylaşımında bulunduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan B.K.’nin Samsun’un Bafra ilçesindeki evinde yapılan aramada, hard disk, flash bellek, CD/DVD, laptop, sanal kart ve cep telefonları ele geçirilerek incelenmek üzere el konuldu.