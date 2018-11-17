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Siber polisinden ailelere uyarı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.11.2018 14:55 | Son Güncelleme

DÜZCE İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yetkilileri, çocukların son dönemde sosyal medya aracılığıyla sıkça kandırıldığını vurgulayarak, ailelere, çocuklarını baskı kurmadan takip etmeleri önerisinde bulundu.    Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yetkilileri son dönemde sosyal medya kullanım yaşının düştüğüne dikkat çekerek, aileleri uyardı.

Siber polisinden ailelere uyarı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yetkilileri, çocukların son dönemde sosyal medya aracılığıyla sıkça kandırıldığını vurgulayarak, ailelere, çocuklarını baskı kurmadan takip etmeleri önerisinde bulundu.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yetkilileri son dönemde sosyal medya kullanım yaşının düştüğüne dikkat çekerek, aileleri uyardı. Art niyetli kişilerin kendilerini sosyal medyada farklı kimlikler ile tanıtarak, çocukları kandırdığını kaydeden yetkililer, "Çocukların bilgisayarlarında, cep telefonlarında sosyal medya hesapları var. Bundan dolayı ailelere, öğretmenlere ve bizlere önemli görevler düşüyor. Ailelerin çocuklarını takip etmesi gerekiyor. Çocuklardan, ufak bir sıkıntı ile karşılaştıkları zaman öğretmenlerine, ailelerine ve polislere bilgi vermelerini istiyoruz. Korkup, bilgi vermemeleri durumunda cinsel istismar ile karşı karşıya kalabiliyorlar. Sahte hesaplar aracılığıyla kendi kimliklerini gizleyen art niyetli kullanıcılar, çocukları kandırmayı başarabiliyor. Bu tip insanlar kendilerini zengin ve çok yakışıklı göstererek, ikinci bir kimliğe bürünüyor" dediler.
Sosyal medyadan paylaşılan fotoğrafların daha sonra istismar aracı olarak kullanıldığına dikkat çeken yetkililer, mağdurların hemen polise haber vermesi gerektiğini ifade etti. Yetkililer, "Bu durum genelde çocuklarda görülüyor. Çocuklar, tanımadıkları insanlardan bir umut bekleyebiliyor. Karne zamanları, aile baskısının çok olduğu dönemlerde sosyal medyadan gelen ufak bir umuda kapılıp, fotoğraf gönderebiliyorlar. Fotoğraf bir kere gönderildiğinde karşı taraftaki kişi, daha farklı fotoğraflar istemeye başlıyor. Cinsel içerikli fotoğraflar isteyip daha sonra bunu istismar aracı olarak kullanıyor. Bu nedenle çocuklarımıza çok dikkat etmemiz gerekiyor. Takip etmemiz gerekiyor, ancak baskı uygulamamız lazım. Bu durumlarda çocuklarımızın ve ailelerin, öğretmenlerine ya da polise başvurmaları, işin daha değişik boyutlara gitmeden önüne geçmeleri gerekiyor. 'Rezil olurum, babam ne der, bunlar duyurulursa ne olur?' gibi korkuları olmasın" diye konuştular

FOTOĞRAFLI

Siber polisinden ailelere uyarıSiber polisinden ailelere uyarı

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