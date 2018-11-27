Siber saldırganların yeni hedefi

Cathay Pacific Havayolları, siber suçluların Cathay ve alt şirketi Hong Kong Dragon Airlines Limited yolcularından oluşan 9.4 milyon kişinin kişisel verilerine eriştiği bir güvenlik ihlali yani bir veri sızıntısı yaşandığını duyurdu.

ESET’in mercek altına aldığı olay sonrasında yapılan açıklamaya göre veri sızıntısı sonucunda yolcu isimleri, uyruk bilgileri, doğum tarihleri, telefon numaraları ve e-posta adresleri gibi pek çok nitelikli kişisel veri ele geçirildi.

Şirketin Hong Kong borsası için yaptığı açıklamada sızıntının 860 bin pasaport numarası, 245 bin Hong Kong kimlik numarası, 403 tarihi geçmiş kredi kartı numarası ve doğrulama kodu olmayan 23 kredi kartı numarasından oluştuğu belirtildi. Ayrıca sık uçan yolcuların program üyelik numaraları, tarihsel seyahat bilgileri ve müşteri hizmetleri yorumlarına da erişildi. Ancak bu arada hiçbir şifreye erişilmediğine inanılıyor.

Sızıntının nasıl oluştuğu belirsiz

Saldırganların Cathay sistemlerine nasıl girdiği hakkında herhangi bir bilgi yok. Ancak havayolu şirketi, ihlalin ilk olarak Mart ayında keşfedildiğini ve Mayıs 2018'de teyit edildiğini söyledi. Cathay tarafından yapılan açıklamada, “Şirket olay tespit edilir edilmez, konuyu araştırmak ve olaya dahil olmak üzere harekete geçti. Şirketin elinde herhangi bir kişisel bilginin amacı dışında kullanıldığına dair bir kanıt bulunmuyor" ifadelerine yer verildi.