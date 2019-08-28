"Siber saldırı NATO'nun 5. maddesini tetikleyebilir"

LONDRA (AA) - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifakın kendisini siber dünyada da fiziki dünyada olduğu gibi savunacağını belirterek, üye ülkelerden birine yönelik siber saldırının NATO'nun kuruluş anlaşmasındaki 5'inci maddeyi tetikleyebileceğini bildirdi.

Stoltenberg, İngiltere'de yayımlanan Prospect dergisi için kaleme aldığı makalede, "Siber dünya yeni muharebe alanıdır. NATO'yu yeterli kaynak, eğitim ve donanımla siber dünyaya hazırlamak birinci önceliğimiz." ifadesini kullandı.

Bu yöndeki hazırlıkların aralıkta Londra'da yapılacak NATO Zirvesi'ne doğru yoğunlaşacağını ve sonrasında da devam edeceğini kaydeden Stoltenberg, "Tek bir tıklamayla dünyaya siber virüs yayılabiliyor ama bunun yol açacağı felaketleri durdurmak için küresel bir gayret gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Stoltenberg, NATO'nun da bu alanda kendisine düşen rolü oynayacağını ve bu yeni gerçekliğe uyum sağlamakta olduğunu belirterek, makalesine şöyle devam etti:

"Ciddi bir siber saldırı NATO için kuruluş anlaşmamızdaki 5'inci maddeyi tetikleyebilir. Bu, bir müttefikimize yönelik saldırının herkese karşı yapılmış sayılmasına yönelik ortak taahhüdümüzdür. Siber dünyayı NATO'nun havada, karada ve denizde olduğu gibi etkin biçimde operasyon yapacağı ve kendisini savunacağı bir alan olarak belirledik. Bu, müttefiklerimize yönelik herhangi bir saldırıyı, ister fiziki ister sanal dünyada olsun, caydıracağımız ve karşısında kendimizi savunacağımız anlamına geliyor."