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  4. Siber saldırı sonrası Hizbullah'tan misilleme mesajı: İsrail hak ettiği cezayı alacak

Siber saldırı sonrası Hizbullah'tan misilleme mesajı: İsrail hak ettiği cezayı alacak

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
17.09.2024 19:27
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Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki çağrı cihazları aracılığıyla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybederken, 3 bine yakın kişi de yaralandı. Saldırının ardından Hizbullah'tan ise misilleme mesajı geldi. Yapılan ilk açıklamada "İsrail hak ettiği cezayı alacak" ifadesi kullanıldı.

Siber saldırı sonrası Hizbullah'tan misilleme mesajı: İsrail hak ettiği cezayı alacak

Tüm dünya Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki siber saldırıyı konuşuyor. Eşi benzeri görülmemiş saldırıda binlerce çağrı cihazı, gelen sinyalin hemen ardından patladı. Saldırıda 9 kişi hayatını kaybederken, 3 bine yakın kişi yaralandı.

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HİZBULLAH'TAN SALDIRI SONRASI İLK AÇIKLAMA

Uluslararası ajansların son dakika olarak duyurduğu saldırıdan İsrail'i sorumlu tutan Hizbullah'tan ise ilk açıklama geldi.

İSRAİL'E MİSİLLEME TEHDİDİ

Hizbullah’tan saldırıların ardından yapılan açıklamada İsrail'e ‘misilleme’ mesajı verildi.

Açıklamada “İsrail hak ettiği cezayı alacak” ifadesi kullanıldı.

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Lübnan'daki patlamaların ardından İsrail hükümetinin "acil toplantı" istediği öğrenilmişti.

İsrail'den çağrı cihazlarıyla saldırı! İsrail'den çağrı cihazlarıyla saldırı!

Tel Aviv'de yapılacak toplantının İsrail’in Lübnan’daki çağrı cihazlarına sızıp patlatmasının ardından artan gerilim ve Hizbullah'ın olası misillemesini görüşmek için yapılacağı kaydedilmişti.

(Reuters)

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Lübnan Hizbullah
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