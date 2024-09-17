Siber saldırı sonrası Hizbullah'tan misilleme mesajı: İsrail hak ettiği cezayı alacak

Tüm dünya Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki siber saldırıyı konuşuyor. Eşi benzeri görülmemiş saldırıda binlerce çağrı cihazı, gelen sinyalin hemen ardından patladı. Saldırıda 9 kişi hayatını kaybederken, 3 bine yakın kişi yaralandı.
Uluslararası ajansların son dakika olarak duyurduğu saldırıdan İsrail'i sorumlu tutan Hizbullah'tan ise ilk açıklama geldi.
Hizbullah’tan saldırıların ardından yapılan açıklamada İsrail'e ‘misilleme’ mesajı verildi.
Açıklamada “İsrail hak ettiği cezayı alacak” ifadesi kullanıldı.
Lübnan'daki patlamaların ardından İsrail hükümetinin "acil toplantı" istediği öğrenilmişti.
Tel Aviv'de yapılacak toplantının İsrail’in Lübnan’daki çağrı cihazlarına sızıp patlatmasının ardından artan gerilim ve Hizbullah'ın olası misillemesini görüşmek için yapılacağı kaydedilmişti.
(Reuters)