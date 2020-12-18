Siber Saldırıda ABD Enerji Bakanlığı ve Microsoft da Hedef Alındı

Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Dairesi’nin (CISA) konuya ilişkin yaptığı son değerlendirme, ilk olarak haberlere hafta sonu yansıyan siber saldırı konusunda yapılan en sert değerlendirme.

ABD basınına yansıyan haberlere göre, Enerji Bakanlığı ve Microsoft da siber saldırıdan etkilenen yerler arasında. ABD Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı siber saldırının hedefi olduğu belirlenen ilk kurumlardandı.

İç Güvenlik Bakanlığı’na bağlı siber güvenlik birimi, siber saldırının federal hükümetin yanı sıra, eyalet yönetimleri ve yerel yönetimlerin yanı sıra önemli altyapı unsurları ve özel sektör kuruluşlarına yönelik ciddi risk oluşturduğu uyarısında bulundu.

Enerji Bakanlığı: "Ulusal nükleer güvenlik işlevleri etkilenmedi"

Enerji Bakanlığı yetkilileri, saldırının yalnızca iş ağlarını etkilediğini belirtti.

Enerji Bakanlığı sözcüsü Shaylyn Hynes, ABD’nin nükleer silahlarından sorumlu Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi’ndeki (NNSA) güvenlik işlevlerinin siber saldırıdan etkilenmediğini açıkladı.

Reuters haber ajansı Perşembe günkü haberinde, teknoloji devi Microsoft’un da siber saldırıdan etkilendiğini belirtmiş, hasarın boyutu konusundaki bilgileri ise doğrulayamamıştı.

Biden: “Siber güvenlik en büyük önceliklerimizden olacak”

20 Ocak’ta yemin ederek görevi devralacak olan Seçilmiş Başkan Joe Biden, “Henüz bilmediğimiz çok şey var. Ancak bildiğimiz kadarı son derece kaygı verici” dedi.

Joe Biden ekibine bu güvenlik ihlali konusunda mümkün olduğu kadar fazla bilgi edinmeleri konusunda talimat verdiğini söyledi; siber saldırıya karşılık vermek üzere 24 saat çalışan kariyer memurlardan övgüyle söz etti.

Biden göreve geldikten sonra yönetim olarak siber güvenliği hükümetin her düzeyinde bir numaralı öncelik haline getireceğini söyledi.