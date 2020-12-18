Siber Saldırıda ABD Enerji Bakanlığı ve Microsoft da Hedef Alındı

ABD yönetimi ve Seçilmiş Başkan Joe Biden, arkasında Rusya’nın bulunduğundan şüphe edilen bilgisayar sistemlerine yönelik siber saldırı konusunda ciddi kaygı duyduklarını belirtti.
İç Güvenlik Bakanlığı’na bağlı siber güvenlik birimi, siber saldırının federal hükümetin yanı sıra, eyalet yönetimleri ve yerel yönetimlerin yanı sıra önemli altyapı unsurları ve özel sektör kuruluşlarına yönelik ciddi risk oluşturduğu uyarısında bulundu.
ABD basınına yansıyan haberlere göre, Enerji Bakanlığı ve Microsoft da siber saldırıdan etkilenen yerler arasında. ABD Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı siber saldırının hedefi olduğu belirlenen ilk kurumlardandı.
Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Dairesi’nin (CISA) konuya ilişkin yaptığı son değerlendirme, ilk olarak haberlere hafta sonu yansıyan siber saldırı konusunda yapılan en sert değerlendirme.
Siber güvenlik birimi, internet ağı yazılımına yerleştirilen kötü amaçlı yazılımın son derece karmaşık ve çözümünün zor olabileceği uyarısında bulundu.
Enerji Bakanlığı: "Ulusal nükleer güvenlik işlevleri etkilenmedi"
Enerji Bakanlığı yetkilileri, saldırının yalnızca iş ağlarını etkilediğini belirtti.
Enerji Bakanlığı sözcüsü Shaylyn Hynes, ABD’nin nükleer silahlarından sorumlu Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi’ndeki (NNSA) güvenlik işlevlerinin siber saldırıdan etkilenmediğini açıkladı.
Reuters haber ajansı Perşembe günkü haberinde, teknoloji devi Microsoft’un da siber saldırıdan etkilendiğini belirtmiş, hasarın boyutu konusundaki bilgileri ise doğrulayamamıştı.
Biden: “Siber güvenlik en büyük önceliklerimizden olacak”
20 Ocak’ta yemin ederek görevi devralacak olan Seçilmiş Başkan Joe Biden, “Henüz bilmediğimiz çok şey var. Ancak bildiğimiz kadarı son derece kaygı verici” dedi.
Joe Biden ekibine bu güvenlik ihlali konusunda mümkün olduğu kadar fazla bilgi edinmeleri konusunda talimat verdiğini söyledi; siber saldırıya karşılık vermek üzere 24 saat çalışan kariyer memurlardan övgüyle söz etti.
Biden göreve geldikten sonra yönetim olarak siber güvenliği hükümetin her düzeyinde bir numaralı öncelik haline getireceğini söyledi.
Demokrat lider, hükümetin özel sektörle siber güvenlik ortaklıklarını da güçlendireceğini belirtti.
Cumhuriyetçi senatörden Beyaz Saray’a Sert Eleştiri
Cumhuriyetçi Senatör Mitt Romney Perşembe günü konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Trump yönetimini ve Beyaz Saray’ı sessiz kalmak ve harekete geçmemekle suçladı.
Mitt Romney, Twitter hesabından paylaştığı açıklamada, “Bu siber saldırı Rus bombardıman uçaklarının sürekli ülkemiz üzerinde radara takılmadan uçması gibi bir durum” dedi.
Ulusal güvenlik danışmanı yurtdışı ziyaretini yarıda kesmişti
Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Cuma günü için güvenlik kaygılarına ilişkin Kongre üyelerine yönelik bir bilgilendirme toplantısı planladı.
İç Güvenlik Bakanlığı’na bağlı siber güvenlik birimi, siber saldırıları soruşturmaya devam ettiğini açıkladı.
Ulusal güvenlik danışmanı Robert O’Brien, siber saldırı soruşturması üzerine, bu hafta içinde yurtdışı ziyaretini yarıda keserek ABD’ye dönmüştü.