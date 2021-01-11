HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Siber saldırılar hastaneleri hedef alıyor

Siber saldırılar hastaneleri hedef alıyor

11.01.2021 11:43 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Siber saldırılar hastaneleri hedef alıyor

Yapılan araştırmalar sonucunda uzmanlar siber saldırılar hastanelere yöneldi diyerek uyarıda bulundu. Hadi gelin bu son derece tehlikeli olayın ayrıntılarına birlikte bakalım.

Pandemi koşullarının iyice ağırlaştığı şu son günlerde, siber saldırılar hastanelere yöneldi. Bazı hacker grupları koronavirüs nedeniyle hastanelere herhangi bir saldırı gerçekleştirmeyeceğini açıklamıştı. Bu nedenle sağlık kuruluşları biraz bile olsa rahat nefes aldı. Ancak ortaya çıkan bazı detaylar aslında durumun hiç de öyle olmadığını gösteriyor.

Kovid 19 nedeniyle birçok hastanenin ciddi gelirler elde ettiği düşünülüyor. İşin aslına bakarsanız bu sadece hacker gruplarının düşüncesi. Bu nedenle onlar da hastanelere doğru yöneldi.

Siber saldırıların son derece basit bir temel mantık ile yapıldığını söyleyebiliriz. Kuruluşlara giren çıkan sayısındaki artış nedeniyle veriler elektronik ortamda toplanıyor. Bu elektronik ortamda toplanan verilerin çok sıkı bir şekilde korunması gerekiyor. Bilgisayar korsanları işte tam olarak buraya saldırıyor.

VERİLER HACKERLARIN ELLERİNE GEÇİYOR

Hastaneye ait bütün bilgiler fidye yazılım gönderilerek ele geçirilebiliyor. Herhangi bir hastane çalışanına mail gönderilmesi ve bu mail içerisinde yer alan linke tıklanması yeterli. Bilgisayar korsanları uzaktan bu fidye yazılımları ile bütün verileri şifreleyebiliyor.

Hastane yetkilileri şifreyi alabilmek için bilgisayar korsanlarına belirli bir miktar fidye göndermek zorunda kalıyor. İşin aslına bakacak olursak hackerların kullandığı çok fazla yöntem olduğu söylenebilir. Uzaktan kod yürütme, DDoS saldırıları ve fidye yazılımları bu konuda zirveyi oluşturuyor.

Bazı ülkelerde sağlık kuruluşlarına yapılan siber saldırı sayısı yüzde 250 artış gösterdi. Bu gerçekten de ürkütücü bir rakam. Peki siz bilgisayar korsanlarının sağlık kuruluşlarına saldırması ile ilgili ne düşünüyorsunuz?

Donald Trump, Twitter’dan atıldı!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
''Yasa dışı bir şekilde zorlanıyor''''Yasa dışı bir şekilde zorlanıyor''
INR nedir? INR yüksekliği ve düşüklüğü belirtileri nelerdir? INR nedir? INR yüksekliği ve düşüklüğü belirtileri nelerdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Ünlü sunucudan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı

Ünlü sunucudan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı

Yılın ilk Kabine toplantısı bugün!

Yılın ilk Kabine toplantısı bugün!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan WhatsApp açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan WhatsApp açıklaması

Altın sert düştü!

Altın sert düştü!

WhatsApp'tan flaş güncelleme açıklaması!

WhatsApp'tan flaş güncelleme açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Acı haber: 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralı

Acı haber: 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Endonezya’da kaybolan uçağın düştüğü açıklandı

Endonezya’da kaybolan uçağın düştüğü açıklandı

İşkenceci eşini öldüren kadının anlattıkları kan dondurdu

İşkenceci eşini öldüren kadının anlattıkları kan dondurdu

Korkutan açıklama: Sebebi mutasyonlu virüs olabilir

Korkutan açıklama: Sebebi mutasyonlu virüs olabilir

Diğer Haberler

Oyunculara özel: AOC GK500 oyuncu klavyesi incelemesi

Oyunculara özel: AOC GK500 oyuncu klavyesi incelemesi

Mi Band 5'e rakip doğdu: OnePlus Band tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Xiaomi Mi Band 5'e uygun fiyatlı rakip geldi! İşte özellikleri

YouTube kanalları platformdan kaldırılabilecek

YouTube kanalları platformdan kaldırılabilecek

WhatsApp'tan gizlilik sözleşmesi ile ilgili çifte standart

WhatsApp'tan gizlilik sözleşmesi ile ilgili çifte standart

OnePlus Band'in özellikleri ile birlikte tanıtım tarihi de belli oldu

OnePlus Band'in özellikleri ile birlikte tanıtım tarihi de belli oldu

Yerli mesajlaşma uygulaması Dedi hangi özelliklere sahip?

İşte herkesin merak ettiği özellikleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.