Siber saldırılar hastaneleri hedef alıyor

Pandemi koşullarının iyice ağırlaştığı şu son günlerde, siber saldırılar hastanelere yöneldi. Bazı hacker grupları koronavirüs nedeniyle hastanelere herhangi bir saldırı gerçekleştirmeyeceğini açıklamıştı. Bu nedenle sağlık kuruluşları biraz bile olsa rahat nefes aldı. Ancak ortaya çıkan bazı detaylar aslında durumun hiç de öyle olmadığını gösteriyor.
Kovid 19 nedeniyle birçok hastanenin ciddi gelirler elde ettiği düşünülüyor. İşin aslına bakarsanız bu sadece hacker gruplarının düşüncesi. Bu nedenle onlar da hastanelere doğru yöneldi.
Siber saldırıların son derece basit bir temel mantık ile yapıldığını söyleyebiliriz. Kuruluşlara giren çıkan sayısındaki artış nedeniyle veriler elektronik ortamda toplanıyor. Bu elektronik ortamda toplanan verilerin çok sıkı bir şekilde korunması gerekiyor. Bilgisayar korsanları işte tam olarak buraya saldırıyor.
Hastaneye ait bütün bilgiler fidye yazılım gönderilerek ele geçirilebiliyor. Herhangi bir hastane çalışanına mail gönderilmesi ve bu mail içerisinde yer alan linke tıklanması yeterli. Bilgisayar korsanları uzaktan bu fidye yazılımları ile bütün verileri şifreleyebiliyor.
Hastane yetkilileri şifreyi alabilmek için bilgisayar korsanlarına belirli bir miktar fidye göndermek zorunda kalıyor. İşin aslına bakacak olursak hackerların kullandığı çok fazla yöntem olduğu söylenebilir. Uzaktan kod yürütme, DDoS saldırıları ve fidye yazılımları bu konuda zirveyi oluşturuyor.
Bazı ülkelerde sağlık kuruluşlarına yapılan siber saldırı sayısı yüzde 250 artış gösterdi. Bu gerçekten de ürkütücü bir rakam. Peki siz bilgisayar korsanlarının sağlık kuruluşlarına saldırması ile ilgili ne düşünüyorsunuz?
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