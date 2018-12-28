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Siber saldırılar önce finansı hedef alıyorlar

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.12.2018 11:07 | Son Güncelleme

ESET tarafından ABD’de gerçekleştirilen araştırma, kişilerin en çok finans sektörüne yönelik siber saldırılardan endişe duyduğunu ortaya koydu.

Siber saldırılar önce finansı hedef alıyorlar

Geçtiğimiz Kasım ayı Amerika Birleşik Devletleri’nde Ulusal Kritik Altyapı Güvenliği ve Dayanıklılık Ayı olarak belirlenmişti. Burada toplum güvenliğinin sağlamlaştırılması ve kritik altyapılarla ilgili farkındalık oluşturulması amaçlanıyordu. ABD’deki bu gelişmeden yola çıkan küresel bilgi güvenliği şirketi ESET, Amerikalıların kritik altyapılara yönelik tehditleri nasıl algıladığına ilişkin bir araştırma gerçekleştirdi.

ESET’in ABD’de 1122 kişiyle yaptığı araştırmada katılımcılara, en çok hangi endüstri dalına ya da segmente yapılacak bir siber saldırıdan endişe edecekleri soruldu. Ankete katılanların yüzde 26’sı, en çok bankacılık ve finans sistemine yönelik siber saldırılardan endişe duyduklarını söyledi. Onu yüzde 24 ile enerji üretim ya da dağıtım şirketlerine yönelik saldırı endişesi izledi. Ardından yüzde 18 ile hastanelere, yüzde 10 ile elektronik oy verme sistemlerine, yüzde 9 ile kamu kuruluşlarına yönelik siber saldırı endişesi geldi.

ESET araştırması böylece, Amerikalıların sağlık hizmetleri; oy verme sistemleri veya enerji üreten şirketlerden ziyade, en çok finansal sistemi kesintiye uğratabilecek siber saldırılardan endişeli olduklarını ortaya çıkardı.

Başka sonuçlar

Katılımcıların yüzde 59’u; Amerika Birleşik Devletleri’nin önümüzdeki iki yıl içerisinde kritik altyapıları hedef alan geniş çaplı bir kesinti yaşanacağına inandıklarını dile getirdi. Ankette sorulan bir başka bilgiye göre de katılımcıların yüzde 60’ı; ABD’de büyük bir kesintiye neden olan bir siber saldırı meydana geldiğine, ancak bunun kamuoyuna açıklanmadığına inanıyor.

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ESET bilgisayar virüs

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