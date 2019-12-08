Siber Saldırılara Karşı Siber Laboratuvar

İnternet teknolojisi geliştikçe, kullanıcılar siber saldırılara karşı daha savunmasız hale geliyor. Emniyet müdürlükleri, hastaneler, üniversiteler ve işyerleri, kısacası her yer risk altında. Los Angeles kenti, bu sorunla mücadelede etkili bir yol bulmuşa benziyor. Kent belediyesi, siber saldırılarla ilgili önemli bilgilerin paylaşıldığı bir siber laboratuvar oluşturdu.

Los Angeles’ta bir hastane, 2016’da siber saldırı yüzünden bilgisayar sistemlerine erişimi kaybetti. Hastane, hackerlara 17 bin dolar değerinde bitcoin ödemek zorunda kaldı. Benzer siber saldırılar, Amerika’nın her yerinde yaşanıyor.

Los Angeles Belediyesi, bu tip tehditlere karşı, 500’ün üzerinde işyeri, hastane ve devlet kurumunun siber tehditlerle ilgili bilgi paylaştığı Siber Laboratuvarı kurdu.

Los Angeles Belediye Başkan Yardımcısı Jeff Gorell, “Herkesin gerçek veya gerçeğe yakın zamanlı bütün tehditleri ve bu tehditlere karşı yaptıkları bütün savunmaları paylaştıkları bir platform oluşturmak istedik” diyor.