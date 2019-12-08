Siber Saldırılara Karşı Siber Laboratuvar

İnternet teknolojisi geliştikçe, kullanıcılar siber saldırılara karşı daha savunmasız hale geliyor. Emniyet müdürlükleri, hastaneler, üniversiteler ve işyerleri, kısacası her yer risk altında. Los Angeles kenti, bu sorunla mücadelede etkili bir yol bulmuşa benziyor. Kent belediyesi, siber saldırılarla ilgili önemli bilgilerin paylaşıldığı bir siber laboratuvar oluşturdu.
Los Angeles’ta bir hastane, 2016’da siber saldırı yüzünden bilgisayar sistemlerine erişimi kaybetti. Hastane, hackerlara 17 bin dolar değerinde bitcoin ödemek zorunda kaldı. Benzer siber saldırılar, Amerika’nın her yerinde yaşanıyor.
Los Angeles Belediyesi, bu tip tehditlere karşı, 500’ün üzerinde işyeri, hastane ve devlet kurumunun siber tehditlerle ilgili bilgi paylaştığı Siber Laboratuvarı kurdu.
Los Angeles Belediye Başkan Yardımcısı Jeff Gorell, “Herkesin gerçek veya gerçeğe yakın zamanlı bütün tehditleri ve bu tehditlere karşı yaptıkları bütün savunmaları paylaştıkları bir platform oluşturmak istedik” diyor.
Siber saldırıya uğrayan firmalar, bu bilgiyi paylaşmakta isteksiz davranabiliyor. Çünkü hacklenmiş olmak işlerini kötü etkiliyor.
Gorell, “Gerçek veya gerçeğe yakın zamanlı bütün tehditlerin ve bu tehditlere karşı yapılan bütün savunmaların paylaşıldığı bir ortam oluşturarak, kötü niyetli kişileri yenme şansımızı arttırmak istedik” ifadelerini kullanıyor.
Los Angeles Siber Laboratuvarı, tehdit olduğunu düşündüğünüz bir emaili paylaşabileceğiniz bir uygulamayı da test ediyor. Bilgisayar, veri tabanını kontrol ediyor ve birkaç dakika içinde size emailin “kritik” yani saldırı içerikli olup olmadığını veya “temkinli” davranmanızı gerektiren bir spam olup olmadığını söylüyor.
Gorell, “İyiler kendi aralarında ne kadar bilgi ve önlem paylaşırlarsa, kötülerin işi o kadar zorlaşır” diyor.
Los Angeles Siber Laboratuvarı, paylaşım kapasitesini daha da iyileştirmek için federal hükümetten 3 milyon dolar yardım almış. Geliştirilen modelin, diğer kentlerde de uygulanması hedefleniyor. Başka ülkelerden kent belediyeleri de, benzer bir program oluşturmak için Los Angeles’tan yardım istemiş.
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