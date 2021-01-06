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‘‘Siber Saldırının Sorumlusu Büyük Olasılıkla Rusya’’

06.01.2021 02:29 | Son Güncelleme:
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‘‘Siber Saldırının Sorumlusu Büyük Olasılıkla Rusya’’

ABD Ulusal İstihbarat Dairesi ülkede 10’dan fazla federal daireye sızmayı başaran bir dizi siber saldırıdan Rusya’nın sorumlu olduğunun düşünüldüğünü bildirdi. Aylarca süren küresel çaplı saldırılar hem federal dairelerin hem de yetkililerin alarm durumuna geçmesine neden olmuştu

ABD Ulusal İstihbarat Dairesi ülkede 10’dan fazla federal daireye sızmayı başaran bir dizi siber saldırıdan Rusya’nın sorumlu olduğunun düşünüldüğünü bildirdi. Aylarca süren küresel çaplı saldırılar hem federal dairelerin hem de yetkililerin alarm durumuna geçmesine neden olmuştu.

Yapılan ortak açıklamayla Trump yönetimi tarafından ilk kez saldırının sorumlusunun Rusya olması olasılığının yüksek olduğu belirtilmiş oldu.

ABD Ulusal İstihbaratı, Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Ulusal Güvenlik Dairesi ve Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği (CISA) tarafından yapılan ortak açıklamada saldırıyı düzenleyenlerin amacının zarara neden olmak değil, istihbarat toplamak olduğu belirtildi.

Açıklamada, federal hükümet dairelerine ve sivil kurumlara yönelik son dönemde yapılan saldırıların çoğunun ya da tamamının sorumlusu olan aktörün büyük olasılıkla Rusya olduğu belirtildi.

Daha önce soruşturmayla ilgili bilgi verilen yetkililer saldırıların arkasında Rusya’nın olduğunu söylemişti, ancak Başkan Trump, saldırının sorumlusunun Çin de olabileceği görüşünü ortaya atmıştı.

Savunma, İç Güvenlik, Maliye ve Ticaret Bakanlıkları’nın da aralarında olduğu ve yaklaşık 7 ay süren siber saldırının son yıllarda federal kurumların bilgisayar sistemlerine düzenlenen en kötü siber saldırı olduğu sanılıyor. Uzmanlar bu sürenin saldırıyı düzenleyenlerin ABD ulusal güvenliğine zarar verecek bilgileri toplamalarına imkan vermiş olmasından endişe ediyor.

Kendisi de saldırıya maruz kalan FireEye güvenlik şirketi saldırıların son dalgasında SolarWinds’in yazılım güncellemeleri ve Microsoft’un bulut sistemini satan üçüncü tarafların kullanıldığını ortaya koymuştu. SolarWinds yaygın olarak kullanılan dosya düzenleme programları üretiyor.

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