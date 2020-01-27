Siber Saldırıya Uğramamak Artık Bir Mucize

ESET, kurumları doğru siber korunma konusunda bilgilendirmeye çalışıyor. Bu hedefle düzenlenen ‘Security Days 2020‘ toplantılarının ilki İstanbul’da yapıldı. Toplantılar yıl boyunca Bursa, Antalya, Kayseri, Gaziantep, Kocaeli, Denizli ve Konya’da da düzenlenecek.

İstanbul’da Divan Taksim Oteli’nde yapılan toplantıya ESET’in bayi, iş ortakları ve müşterilerinin yanı sıra çeşitli önde gelen kurumların IT yöneticileri katıldı. ESET Türkiye Satış Müdürü Asım Akbal, ESET Türkiye Dağıtıcı Kanalı ve Saha Grup Müdürü Hakan Ünlü’nün yanı sıra Qnap Türkiye Ülke Müdürü İsmail Doğan ve Berqnet Genel Müdür Yardımcısı Artuğ Tikiç birer konuşma yaptı.

Toplantıda konuşan ESET Türkiye Satış Müdürü Asım Akbal, “İnternet bağlantılı hayat, olağanüstü iş imkanları sunuyor ama maalesef bu gelişmenin karanlık tarafı da var. 2020 itibarıyla dijital dünyadaki zararlı yazılım sayısı 1 milyar adedi geçti. Önlem almadan değil bilgisayarda iş yapmak, bilgisayarı açmak bile riskli hale eldi. Hatta çok açık şunu söyleyebilirim, kâhin olmaya gerek yok. Geldiğimiz aşamada kurumunuzun siber saldırıya uğramaması mucize olur. Bu kadar çok zararlı yazılım onlarca farklı yol deneyerek kimlik, şifre, parola, şirket veri veya hesaplarına ulaşmaya çalışıyor“ tespitinde bulundu.