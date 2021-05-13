Siber Saldırıya Uğrayan Amerikan Boru Hattı Yeniden Faaliyette

Amerika’da siber saldırının hedefi olan Colonial boru hattı şirketi altı gün sonra bugün yeniden ülkenin Doğu Kıyısı’nda milyonlarca litre hacminde yakıt sevkiyatına başladı.

Ülkenin en büyük boru hattı şirketi olan Colonial Pipeline, normal koşullarda günde yaklaşık 400 milyon litreye yakın benzin, mazot ve uçak yakıtı ikmali gerçekleştirme kapasitesine sahip. Geçen hafta siber saldırının hedefi olan şirket henüz tüm faaliyetlerine yeniden başlayabilmiş değil. Yetkililer, saldırı sonrası sorunların giderilme sürecinde bazı aksaklıklar yaşanabileceği yönünde de uyarıda bulundu.

Amerika’nın doğu ve güneydoğusunda birçok eyalette akaryakıt sıkıntısı yaşandı, Virginia ile Florida’da acil durum ilan edildi ve bazı Amerikan havayolları da olası bir yakıt eksikliğine karşı önlemler aldı.

Araç kullanıcılarının panik halinde benzin stoklaması nedeniyle binlerce benzin istasyonunda yakıt sıkıntısı büyürken, ülke genelinde benzinin bir galonluk (3,78 litre) fiyatı 2014 yılı Ekim ayından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaşarak ortalama olarak 3 doların üstüne çıktı.