Siber saldırıya uğrayanlar neler yapmalı?

Günümüzde ise daha çok büyük firmaların verileri ele geçirilmek isteniyor. Böylece onlardan alınan fidye devasa miktarlara ulaşabiliyor. Siber korsanlar bu durumun farkında olduğu için zaten daha çok devasa boyutlardaki şirketlere saldırıyor.

Siber güvenlik uzmanları tarafından yapılan değerlendirmelerde hackerlara karşı çok savunmasız olduğumuz ifade ediliyor. Ayrıca herhangi bir saldırı ile karşılaşıldığında Türkiye’deki birçok kişi ne yapacağını tam olarak bilmiyor. Genellikle kişisel çabalarla veri kurtarılmaya çalışılıyor.

VERİ ONLARIN EN BÜYÜK KAYNAĞI

Bildiğiniz üzere siber saldırganlar herhangi bir web sitesini gözlerine kestirirse onu bir şekilde ele geçirmeye çalışıyor. Ayrıca sadece web sitesi olmak zorunda değil. Aynı zamanda başka veriler ve sunucular olabilir. Hepsinde de çok değerli bilgiler yer alıyor ve o bilgileri ele geçirmek önemli kazanç sağlayabiliyor. Bilgisayar korsanları için veriler en büyük kaynak konumunda.

Tüm bunlara ek olarak hem şirketlerin hem de bazı isimlerin finansal hesaplarına ulaşmak mümkün. Bunun farkında olan hackerlar bazı saldırılarda o bilgilere ulaşabiliyor. Veri kurtarma hizmetleri konuyla alakalı çeşitli çalışmalar yürütüyor. Fakat siber güvenlik uzmanlarının en büyük tavsiyesi mutlaka profesyonel bir destek almaları.

Peki siz hacker saldırısı ile karşılaşırsanız nasıl bir tepki verirsiniz? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.

Nintendo Switch ne kadar sattı? İşte yanıtı!

