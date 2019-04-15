Siber suçlarda işbirliği çalıştayı

Siber suçlarla mücadelede uluslararası iş birliğinin daha etkin hale getirilmesi kapsamında, "Budapeşte Sözleşmesi Kapsamında Saklama Talebi ve Türkiye Uygulamaları" çalıştayı yapıldı.

Avrupa Konseyi ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca ortaklaşa düzenlenen çalıştay, İstanbul Polis Eğitim ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Adalet Bakanlığı yetkilileri, kolluk kuvvetleri akademisyenler, özel sektör mensupları ve Avrupa Polis Teşkilatı Europol'ün yanı sıra Fransa, Letonya, Romanya Avrupa ülkelerinden çeşitli siber suç uzmanları tarafından ülke içinde ve uluslararası düzeyde iş birliği kanallarının daha verimli kullanılması için yasal ve pratik altyapıya ilişkin konuların tartışıldığı çalıştay, yarın da devam edecek.

