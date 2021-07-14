SİBERAY'dan tatilcilere uyarı: Dolandırıcıların hedefi olmayın!

Güvenli internet kullanımı için vatandaşlara rehberlik amacıyla başlatılan SİBERAY programının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Tatil ve turizm faaliyetlerinin yoğun olarak yaşandığı yaz aylarında dolandırıcıların hedefi olmayın" uyarısında bulunuldu.

Paylaşımda, tatilcilerin, alacağı basit önlemler sayesinde birikimlerini koruyabilecekleri belirtildi.

Alınabilecek önemler şu şekilde sıralandı:

"Sosyal medya platformları üzerinden gelen tatil fırsatlarına dikkat edilmeli. Gelen teklifin içeriğinde yer alan tesis resimlerinin, kurumsal logo ve işaretlerin doğruluğu sorgulanmalı.

Yüksek yüzdeli indirim kampanyaları hakkında firmaların resmi sitesi üzerindeki telefonu arayarak kampanyaların doğruluğu teyit edilmeli.

Rezervasyon yapmadan önce veya sonra mutlaka rezervasyon formu talep edilmeli. Rezervasyon formunda, alacağınız hizmetin detayları yazılı olmalı.

Seyahat acentesi üzerinden tatil paketi hizmeti almayı planladığınız otel işletmesi aranarak acente ile çalışıp çalışmadıkları teyit edilmeli.

Telefon ile rezervasyon yapmak kolaylık olsa da yetkili kişiler ile mail veya anlık mesajlaşma gibi uygulamalar üzerinden yazılı görüşülmeli."

Online ödeme yapmayı planlayanların sanal kart kullanmaları veya 3D Secure ile işlem yapmalarının daha güvenli olduğu belirtilen paylaşımda, havale veya EFT ile ödeme yapmayı planlayanların mutlaka şirket hesabına ödeme yapmaları gerektiği vurgulandı. Şahıs hesabına ödeme yapılmaması uyarısı yapıldı.

Öte yandan kaçak faaliyet yaptığından şüphelenilen internet sayfalarının "ihbar@tursab.org.tr" adresine veya 0212 236 49 66 no'lu telefona ihbar edilebileceği bildirilirken kendilerini seyahat acentesi olarak tanıtan kuruluşlar hakkında gerekli incelemenin yapılabilmesi için şüphe uyandıran herhangi bir olgu ile karşılaşılması durumunda Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ile iletişim kurulabileceği kaydedildi.

(AA)

