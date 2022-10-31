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Sibil Çetinkaya'nın cesur Halloween tarzına yorum yağdı! Göğüs ucunu metalle kapattı

31.10.2022 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İddialı paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, bu defa Cadılar Bayramı tarzıyla adından söz ettirdi. Medusa kostümü giyen Sibil Çetinkaya, göğüs ucunu metal halkayla örttü.

Sibil Çetinkaya'nın cesur Halloween tarzına yorum yağdı! Göğüs ucunu metalle kapattı

Ünlüler dünyası, Cadılar Bayramı coşkusuyla çalkalanmaya devam ediyor. Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, cesur Medusa kostümüyle Instagram'da yorum yağmuruna tutuldu.

Sibil Çetinkaya'nın cesur Halloween tarzına yorum yağdı! Göğüs ucunu metalle kapattı

Sibil Çetinkaya, paylaşımına ''İçimdeki ve etrafımdaki tüm yılanlardan ilham alarak Medusa oldum'' notunu düştü.

Sibil Çetinkaya'nın cesur Halloween tarzına yorum yağdı! Göğüs ucunu metalle kapattı

Sosyal medya kullanıcıları, ''Aceleye gelmiş sanki'', ''Üst kısmı çok abartı'' ve ''Gülşen'e mi özendin?'' gibi yorumlarda bulundu.

Sibil Çetinkaya'nın cesur Halloween tarzına yorum yağdı! Göğüs ucunu metalle kapattı

Sibil Çetinkaya'nın cesur Halloween tarzına yorum yağdı! Göğüs ucunu metalle kapattı

İddialı paylaşımlarıyla magazin gündemini meşgul eden Sibil Çetinkaya'nın Instagram'da 500 binden fazla takipçisi mevcut.

Sibil Çetinkaya'nın cesur Halloween tarzına yorum yağdı! Göğüs ucunu metalle kapattı

YouTube'da makyaj ve yaşam tarzı içerikleri üreten Çetinkaya, bir dönem ünlü oyuncu Burak Yörük ile yaşadığı aşkla anılmıştı.

Sibil Çetinkaya'nın cesur Halloween tarzına yorum yağdı! Göğüs ucunu metalle kapattı

Sibil Çetinkaya'nın cesur Halloween tarzına yorum yağdı! Göğüs ucunu metalle kapattı

Sibil Çetinkaya'nın cesur Halloween tarzına yorum yağdı! Göğüs ucunu metalle kapattı


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sibil çetinkaya sosyal medya ünlü oyuncu

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