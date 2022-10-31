Sibil Çetinkaya'nın cesur Halloween tarzına yorum yağdı! Göğüs ucunu metalle kapattı

Ünlüler dünyası, Cadılar Bayramı coşkusuyla çalkalanmaya devam ediyor. Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, cesur Medusa kostümüyle Instagram'da yorum yağmuruna tutuldu.

Sibil Çetinkaya, paylaşımına ''İçimdeki ve etrafımdaki tüm yılanlardan ilham alarak Medusa oldum'' notunu düştü.

Sosyal medya kullanıcıları, ''Aceleye gelmiş sanki'', ''Üst kısmı çok abartı'' ve ''Gülşen'e mi özendin?'' gibi yorumlarda bulundu.

İddialı paylaşımlarıyla magazin gündemini meşgul eden Sibil Çetinkaya'nın Instagram'da 500 binden fazla takipçisi mevcut.

YouTube'da makyaj ve yaşam tarzı içerikleri üreten Çetinkaya, bir dönem ünlü oyuncu Burak Yörük ile yaşadığı aşkla anılmıştı.



