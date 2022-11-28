Sibil Çetinkaya süper minili pozuyla takipçilerini büyüledi! Gören Dua Lipa sandı

Sibil Çetinkaya, 500 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı süper minili pozlarıyla beğeni topladı.

Sibil Çetinkaya'nın son paylaşımına ''Dua Lipa sandım'' ve ''Dua Lipa'ya ne kadar benziyorsun'' gibi çok sayıda yorum yapıldı.

Londra'da oyunculuk eğitimi alan Sibil Çetinkaya, Türkiye'ye döndükten sonra bir süre TV8'de çalışmıştı.

YouTube'da 370 binden fazla abonesi bulunan Sibil Çetinkaya, birçok global firmanın da reklam yüzü.

Geçmişte Burak Yörük ile aşk yaşayan Sibil Çetinkaya'nın, yakışıklı oyuncu tarafından aldatıldığı öne sürülmüştü.



