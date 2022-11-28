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Sibil Çetinkaya süper minili pozuyla takipçilerini büyüledi! Gören Dua Lipa sandı

28.11.2022 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İddialı stiliyle dikkat çeken sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, süper minili paylaşımıyla takipçilerinden tam puan aldı.

Sibil Çetinkaya süper minili pozuyla takipçilerini büyüledi! Gören Dua Lipa sandı

Sibil Çetinkaya, 500 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı süper minili pozlarıyla beğeni topladı.

Sibil Çetinkaya süper minili pozuyla takipçilerini büyüledi! Gören Dua Lipa sandı

Sibil Çetinkaya'nın son paylaşımına ''Dua Lipa sandım'' ve ''Dua Lipa'ya ne kadar benziyorsun'' gibi çok sayıda yorum yapıldı.

Sibil Çetinkaya süper minili pozuyla takipçilerini büyüledi! Gören Dua Lipa sandı

Londra'da oyunculuk eğitimi alan Sibil Çetinkaya, Türkiye'ye döndükten sonra bir süre TV8'de çalışmıştı.

Sibil Çetinkaya süper minili pozuyla takipçilerini büyüledi! Gören Dua Lipa sandı

YouTube'da 370 binden fazla abonesi bulunan Sibil Çetinkaya, birçok global firmanın da reklam yüzü.

Sibil Çetinkaya süper minili pozuyla takipçilerini büyüledi! Gören Dua Lipa sandı

Geçmişte Burak Yörük ile aşk yaşayan Sibil Çetinkaya'nın, yakışıklı oyuncu tarafından aldatıldığı öne sürülmüştü.

Sibil Çetinkaya süper minili pozuyla takipçilerini büyüledi! Gören Dua Lipa sandı

Sibil Çetinkaya süper minili pozuyla takipçilerini büyüledi! Gören Dua Lipa sandı

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