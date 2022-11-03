MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sibil Çetinkaya transparan bluzuyla poz verdi! Takipçileri yerden yere vurdu

Sibil Çetinkaya transparan bluzuyla poz verdi! Takipçileri yerden yere vurdu

03.11.2022 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İddialı sosyal medya paylaşımlarına hız kesmeden devam eden Sibil Çetinkaya, iç gösteren bluzuyla adından söz ettirdi. Düşük bel pantolon tercih eden Sibil Çetinkaya'ya, takipçileri tarafından eleştiri yağdı.

Sibil Çetinkaya transparan bluzuyla poz verdi! Takipçileri yerden yere vurdu

Cadılar Bayramı kostümüyle gündeme oturan Sibil Çetinkaya, bu defa transparan bluzuyla dikkat çekti.

Sibil Çetinkaya'nın transparan bluzuna yorum yağdı! Takipçileri yerden yere vurdu

Fileli bluz ve düşük bel pantolon giyen Sibil Çetinkaya'ya takipçileri kayıtsız kalamadı.

Sibil Çetinkaya'nın transparan bluzuna yorum yağdı! Takipçileri yerden yere vurdu

Sosyal medya kullanıcıları, ''Düşük bel insanı olduğundan daha kilolu gösteriyor'', ''Bu defa beğenmedim Sibil'' ve ''Etiketlerini çıkarmadıysan iade et'' gibi çok sayıda oumsuz yorum yapıldı.

Sibil Çetinkaya'nın transparan bluzuna yorum yağdı! Takipçileri yerden yere vurdu

Sibil Çetinkaya, geçtiğimiz günlerde Cadılar Bayramı kutlamasında Medusa kostümü giymişti.

Sibil Çetinkaya transparan bluzuyla poz verdi! Takipçileri yerden yere vurdu

Göğüs uçlarını metal halkayla örten Sibil Çetinkaya, magazin aleminin ilgi odağı olmuştu.

Sibil Çetinkaya transparan bluzuyla poz verdi! Takipçileri yerden yere vurdu

Instagram'da 500 bin takipçisi bulunan Sibil Çetinkaya'nın YouTube'da ise 370 bini aşkın abonesi mevcut.

Sibil Çetinkaya transparan bluzuyla poz verdi! Takipçileri yerden yere vurdu

Sibil Çetinkaya transparan bluzuyla poz verdi! Takipçileri yerden yere vurdu

Sibil Çetinkaya transparan bluzuyla poz verdi! Takipçileri yerden yere vurdu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O soruyu duyunca yutkunamadı! Zor anlarO soruyu duyunca yutkunamadı! Zor anlar
Danslarıyla olay oldu! Dar kıyafetleri takipçilerinin dikkatini çektiDanslarıyla olay oldu! Dar kıyafetleri takipçilerinin dikkatini çekti
Anahtar Kelimeler:
sibil çetinkaya sosyal medya

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya bu acılı anneyi konuşuyor! Fuhuş detayı kahretti

Sosyal medya bu acılı anneyi konuşuyor! Fuhuş detayı kahretti

Kılıçdaroğlu bunu beklemiyordu! O soru üzerine yayından ayrıldı

Kılıçdaroğlu bunu beklemiyordu! O soru üzerine yayından ayrıldı

Ekim enflasyonu ile memur, emekli zammı ve asgari ücret hesabı!

Ekim enflasyonu ile memur, emekli zammı ve asgari ücret hesabı!

Asgari ücret ve EYT'de beklenen açıklama! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında 'en önemlisi' diyerek duyurdu

Asgari ücret ve EYT'de beklenen açıklama! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında 'en önemlisi' diyerek duyurdu

1 milyonu kazanmıştı! Bakın şimdi ne yapıyor

1 milyonu kazanmıştı! Bakın şimdi ne yapıyor

Şarj aletini prizde takılı bırakmanın TL olarak yansıması

Şarj aletini prizde takılı bırakmanın TL olarak yansıması

İlginizi Çekebilir

Önce gönüllü sonra pişman oldu: Başına gelmeyen kalmadı

Önce gönüllü sonra pişman oldu: Başına gelmeyen kalmadı

Gelinliğinin bir kısmını giymeyi unuttu! Fark ettiğinde...

Gelinliğinin bir kısmını giymeyi unuttu! Fark ettiğinde...

Pratikliğiyle gönlünüzü fethedecek mutfak ürünlerindeki Gülümseten Kasım Fırsatları'nı kaçırmayın!

Pratikliğiyle gönlünüzü fethedecek mutfak ürünlerindeki Gülümseten Kasım Fırsatları'nı kaçırmayın!

8 yaşındaki çocuk zehirli kobra yılanını 'ısırarak' öldürdü!

8 yaşındaki çocuk zehirli kobra yılanını 'ısırarak' öldürdü!

Hailey Bieber’la moda oldu! Geri dönüşü olmayan zararı var

Hailey Bieber’la moda oldu! Geri dönüşü olmayan zararı var

Flaş fırsat: Airfryer çok kısa bir süreliğine 1700 TL'ye düştü! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Airfryer çok kısa bir süreliğine 1700 TL'ye düştü! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.