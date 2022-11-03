Sibil Çetinkaya transparan bluzuyla poz verdi! Takipçileri yerden yere vurdu

Cadılar Bayramı kostümüyle gündeme oturan Sibil Çetinkaya, bu defa transparan bluzuyla dikkat çekti.

Fileli bluz ve düşük bel pantolon giyen Sibil Çetinkaya'ya takipçileri kayıtsız kalamadı.

Sosyal medya kullanıcıları, ''Düşük bel insanı olduğundan daha kilolu gösteriyor'', ''Bu defa beğenmedim Sibil'' ve ''Etiketlerini çıkarmadıysan iade et'' gibi çok sayıda oumsuz yorum yapıldı.

Sibil Çetinkaya, geçtiğimiz günlerde Cadılar Bayramı kutlamasında Medusa kostümü giymişti.

Göğüs uçlarını metal halkayla örten Sibil Çetinkaya, magazin aleminin ilgi odağı olmuştu.

Instagram'da 500 bin takipçisi bulunan Sibil Çetinkaya'nın YouTube'da ise 370 bini aşkın abonesi mevcut.



