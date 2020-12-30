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Sibirya’da 50.000 yıllık nesli tükenmiş bir tüylü gergedan bulundu

30.12.2020 14:17 | Son Güncelleme:
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Sibirya’da 50.000 yıllık nesli tükenmiş bir tüylü gergedan bulundu

Soyu tükenmiş bir tüylü gergedan Sibirya’nın donmuş topraklarında geçen 50.000 yılın ardından ortaya çıkarıldı.

Rusya’da Yakutistan bölgesinde yapılan keşifte bulunan tüylü gergedan %80 oranında bozulmadan günümüze ulaşabildi.

Soyu tükenmiş tüylü gergedan Sibirya’da bulundu.

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Donmuş halde bulunan ceset, %80 oranında bozulmamış olarak bulundu.

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Gergedanın öldüğünde üç veya dört yaşında olduğu düşünülüyor.

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Keşif, dünyanın tek bebek yünlü gergedanı Sasha’nın 2014’te bulunduğu yere yakın bir noktada yapıldı. Geçtiğimiz yıl aynı bölgede soyu tükenmiş iki mağara aslanı da bulunmuştu. Gergedanın midesinde yediği son öğünün kanıtları bulundu.

Bilim insanı Dr. Albert Protopopov “İlk tahminlere göre gergedan öldüğünde üç veya dört yaşındaymış. Büyük ihtimalle nehirde boğuldu, bulunduğunda çok iyi durumdaydı. Diğer şeylerin yanı sıra iç organlarının da bir kısmı korunmuş. Bu sayede türlerin neler yediği ve nasıl yaşadığı ayrıntılı olarak incelenebilecek” dedi. Canlının cinsiyeti ise henüz tespit edilemedi.

Bilim insanları yakınlarda bir yerde daha önce bulunan bebek gergedan Sasha’nın 34.000 yıl önce yaşadığını tahmin ediyor; ancak yeni bulunan gergedanın 20.000 ila 50.000 yıl önce yaşamış olabileceği düşünülüyor.

Dr. Protopopov “Abyisky gergedanı, şimdiden türünün tek örneği olarak adlandırılabilir. Daha değil bu kadar iyi korunmuş bir gergedanın bulunması, aynı yaşlarda bir gergedanın kemikleri dahi bulunmamıştı” dedi.

Yapılan keşif, bilim camiasına sunulacağı güne kadar koruma altında tutuluyor. Bu tür bir zamanlar modern Avrupa ve Rusya’da dolaşıyor ve İngiltere’nin güneyinde bulunuyordu.

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Gergedanın yediği son öğünün kalıntıları hala midesinde.

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Gergedan, Academy of Sciences’ta sergilenecek.

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