Sibirya’da 50.000 yıllık nesli tükenmiş bir tüylü gergedan bulundu

Rusya’da Yakutistan bölgesinde yapılan keşifte bulunan tüylü gergedan %80 oranında bozulmadan günümüze ulaşabildi.

Soyu tükenmiş tüylü gergedan Sibirya’da bulundu.

Donmuş halde bulunan ceset, %80 oranında bozulmamış olarak bulundu.

Gergedanın öldüğünde üç veya dört yaşında olduğu düşünülüyor.

Keşif, dünyanın tek bebek yünlü gergedanı Sasha’nın 2014’te bulunduğu yere yakın bir noktada yapıldı. Geçtiğimiz yıl aynı bölgede soyu tükenmiş iki mağara aslanı da bulunmuştu. Gergedanın midesinde yediği son öğünün kanıtları bulundu.

Bilim insanı Dr. Albert Protopopov “İlk tahminlere göre gergedan öldüğünde üç veya dört yaşındaymış. Büyük ihtimalle nehirde boğuldu, bulunduğunda çok iyi durumdaydı. Diğer şeylerin yanı sıra iç organlarının da bir kısmı korunmuş. Bu sayede türlerin neler yediği ve nasıl yaşadığı ayrıntılı olarak incelenebilecek” dedi. Canlının cinsiyeti ise henüz tespit edilemedi.

Bilim insanları yakınlarda bir yerde daha önce bulunan bebek gergedan Sasha’nın 34.000 yıl önce yaşadığını tahmin ediyor; ancak yeni bulunan gergedanın 20.000 ila 50.000 yıl önce yaşamış olabileceği düşünülüyor.