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Sibirya’da silahlarıyla beraber antik “savaşçı kadın” kalıntıları bulundu

İLGİNÇ HABERLER  | 01.10.2020 16:04 | Son Güncelleme

Kadın savaşçıya ait kalıntılar Sibirya’da antik bir mezardan çıkarıldı. Mezarda iki kadın, bir erkek ve bir bebek iskeletinin yanı sıra çok sayıda silah bulundu.

Sibirya’da silahlarıyla beraber antik “savaşçı kadın” kalıntıları bulundu

Arkeologlar, Sibirya’da ortaya çıkarılan ve antik dönemden kalan mezarın yaklaşık 2.500 yaşında olduğunu tahmin ediyor.

Mezarda orta yaşlı kadın ve erkek, yaşlı bir kadın ve yeni doğmuş bir bebek bulundu.
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Mezarda bulunan insanların Sibirya’da yaşamış Demir Çağı toplumlarından olan Tagar kültürüne mensup olduğu ve gömülürken yanlarına silahlarını da almış olmalarından dolayı savaşçı oldukları düşünülüyor.

Çok sayıda silahla gömüldüler.
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Erken Demir Çağı’na ait olduğu düşünülen mezarda kadın bir savaşçının yanısıra 60 yaşında olduğu tahmin edilen başka bir kadın iskeletiyle birlikte, yeni doğmuş bir bebek iskeleti de bulundu.

Bu kişiler arasında bir akrabalık olup olmadığı ise DNA analiziyle ortaya çıkacak. Rusya Bilimler Akademisi’ne göre mezarda ayrıca bronz aynalar ve hayvan boynuzundan yapılmış bir tarak da bulundu.

Mezar, Güney Sibirya’da bir demiryolu inşaatı sırasında bulundu.
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Mezardaki insanların nasıl öldüğü net değil; ancak uzmanlar ölüm nedeninin bir hastalık olabileceğini düşünüyor.

Mezar, Sibirya’daki Hakasya’nın güneyindeki demiryolu çalışması için yapılan kazılar sırasında ortaya çıkarıldı. Arkeologlar, çoğu Tagar mezarının yağmalandığını ve bu nedenle keşfin önemli olduğunu söylüyor.

Antropolog Olga Batanina ise bulunan mezarla ilgili “Yan yana yatan kadın ve erkeğin yaklaşık 35 ve 45 yaşında olduğunu söyleyebiliriz. Ayaklarının ucundaki kadınsa 60 yaşında veya daha büyük. Mezardaki bebek ise yaklaşık olarak bir aylık. Ancak muhtemelen kemirgen faaliyetleri nedeniyle iskeletler mezara dağılmış halde” dedi.

Tagar kültürünün M.Ö 8. yüzyıldan M.Ö 3. yüzyıla kadar, yaklaşık 500 sene yaşadığı tahmin ediliyor. Bu kültür hakkında daha fazla bilgi edinmek içinse mezar alanı arkeologlar ve bilim insanları tarafından analiz edilecek.

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