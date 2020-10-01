Sibirya’da silahlarıyla beraber antik “savaşçı kadın” kalıntıları bulundu

Arkeologlar, Sibirya’da ortaya çıkarılan ve antik dönemden kalan mezarın yaklaşık 2.500 yaşında olduğunu tahmin ediyor.

Mezarda orta yaşlı kadın ve erkek, yaşlı bir kadın ve yeni doğmuş bir bebek bulundu.



Mezarda bulunan insanların Sibirya’da yaşamış Demir Çağı toplumlarından olan Tagar kültürüne mensup olduğu ve gömülürken yanlarına silahlarını da almış olmalarından dolayı savaşçı oldukları düşünülüyor.

Çok sayıda silahla gömüldüler.



Erken Demir Çağı’na ait olduğu düşünülen mezarda kadın bir savaşçının yanısıra 60 yaşında olduğu tahmin edilen başka bir kadın iskeletiyle birlikte, yeni doğmuş bir bebek iskeleti de bulundu.

Bu kişiler arasında bir akrabalık olup olmadığı ise DNA analiziyle ortaya çıkacak. Rusya Bilimler Akademisi’ne göre mezarda ayrıca bronz aynalar ve hayvan boynuzundan yapılmış bir tarak da bulundu.

Mezar, Güney Sibirya’da bir demiryolu inşaatı sırasında bulundu.



Mezardaki insanların nasıl öldüğü net değil; ancak uzmanlar ölüm nedeninin bir hastalık olabileceğini düşünüyor.