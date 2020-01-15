HABER
  4. Sibirya değil Sivas

Sibirya değil Sivas

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 11:00 | Son Güncelleme

Sivas’ta hava sıcaklığının sıfırın altında 12 dereceye kadar düşmesi ile Ulaş gölünün yüzeyi buzla kaplandı, ortaya Sibirya’yı aratmayacak görüntüler çıktı.Sivas’ta şiddetli soğuklar etkisini hissettirmeye başladı.

Sivas’ta hava sıcaklığının sıfırın altında 12 dereceye kadar düşmesi ile Ulaş gölünün yüzeyi buzla kaplandı, ortaya Sibirya’yı aratmayacak görüntüler çıktı.
Sivas’ta şiddetli soğuklar etkisini hissettirmeye başladı. Hissedilir sıcaklık eksi 15 dereceye kadar düştü. Dondurucu soğuklar Sivas’ta Sibirya’yı aratmayacak görüntüler oluşturdu. Sivas’ın en büyük göllerinde olan Ulaş ilçe merkezindeki Ulaş gölünün yüzeyi dondu. Gölün yüzeyinde 5 santimetre kalınlığında buz tabakası oluştu. Gölün yüzeyinin tamamen donması ile ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Yaz aylarında bir çok kişinin kıyısında piknik yaparak dinlendiği göl, dondurucu soğuğa rağmen güzelliği ile misafirlerini ağırlamaya devam etti. Soğuğa aldırmadan göl kenarında dinlenen gençler yaptıkları açıklamada, “Sürekli buraya gelip zaman geçiriyorduk. Donduğunu duyunca gelip bu şekli ile de görmek istedik. Soğuk olsa da güneşli bir hava var. Gezilip görülmeye değer” dediler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKırmızı halıda şıklık yarışıKırmızı halıda şıklık yarışı
Türkyılmaz: “Mudanya’nın trafik meselesini çözmek için üzerimize düşeni yapmaya hazırız”Türkyılmaz: “Mudanya’nın trafik meselesini çözmek için üzerimize düşeni yapmaya hazırız”
İstanbul'da sahte dolar operasyonu (1)İstanbul'da sahte dolar operasyonu (1)
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

İran'ın düşürdüğü Ukrayna uçağıyla ilgili yeni görüntü

İran'ın düşürdüğü Ukrayna uçağıyla ilgili yeni görüntü

Beklenen haber geldi! Wikipedia açılıyor

Beklenen haber geldi! Wikipedia açılıyor

Isparta'da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

Isparta'da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

Ramo sosyal medyayı salladı! İşte nefes kesen final sahnesi

Ramo sosyal medyayı salladı! İşte nefes kesen final sahnesi

Doktor doğuma bu halde girdi!

Doktor doğuma bu halde girdi!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Evine gizlice girdi, defalarca bıçaklayarak öldürdü

Evine gizlice girdi, defalarca bıçaklayarak öldürdü

Canlı yayında rahatsızlanmıştı! Soylu'nun doktorundan açıklama

Canlı yayında rahatsızlanmıştı! Soylu'nun doktorundan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Edirne'de fuhuş operasyonu! Kadınlar kurtarıldı

Edirne'de fuhuş operasyonu! Kadınlar kurtarıldı

Balkondan girip öldürmüştü! Deniz toprağa verildi, katil zanlısı tutuklandı

Balkondan girip öldürmüştü! Deniz toprağa verildi, katil zanlısı tutuklandı

Bankayı soymaya girdi, "paraları bir türlü bulamadım" dedi

Bankayı soymaya girdi, "paraları bir türlü bulamadım" dedi

Son dakika! İstanbul'un iki ilçesinde 'sahte dolar' operasyonu!

İstanbul'un iki ilçesinde 'sahte dolar' operasyonu

AVM'deki bot hırsızı polis çıktı

AVM'deki bot hırsızı polis çıktı

Beşiktaş'taki tehlikeli yolculuk

Tek tekerle tehlikeli yolculuk

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.