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Sibirya soğukları yaşamı felç etti! Araçlara battaniye örtüp, mecbur olmadıkça sokağa çıkmıyorlar: "Her geçen gün daha da soğuyor"

15.12.2024 19:59
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Ağrı'da etkisini sürdüren Sibirya soğukları, günlük yaşamı ve hayvancılığı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 17 dereceye kadar düştüğü kentte zorunlu olmadıkça kimse dışarı çıkmıyor. Araçlarını da battaniyelerle korumak zorunda kalan vatandaşlar, "Her geçen gün havalar daha da soğuyor" diyerek yaşadıkları zorluğu anlattılar.

Sibirya soğukları yaşamı felç etti! Araçlara battaniye örtüp, mecbur olmadıkça sokağa çıkmıyorlar: "Her geçen gün daha da soğuyor"

Ağrı'da aşırı soğuk hava nedeniyle yaşam adeta dondu. Mecbur kalmadıkça kimsenin sokağa çıkmadığı kentte, vatandaşlar araçlarını korumak için de çeşitli önlemler alıyor. Vatandaşlar araçların üzerine battaniye örtüyor ve donmayı önlemek amacıyla ara ara motorlarını çalıştırıyor.

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BRANDALARLA DA ÖNLEM ALIYORLAR

Bazı vatandaşlar, evlerinin önüne kurdukları brandalarla geçici garajlar oluşturarak araçlarını soğuktan korumaya çalışıyor. Kış mevsiminde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları ise çöplerde yiyecek arıyor. Duyarlı vatandaşlar sokak hayvanlarına yiyecek vererek destek oluyor.

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"HER GEÇEN GÜN DAHA DA SOĞUYOR"

Şiddetli soğuklar Murat Nehri'nin büyük bir bölümünün buz tutmasına neden olurken, dereler tamamen dondu. Bu durum, hayvancılıkla uğraşan vatandaşları da olumsuz etkiledi. Bölgede hayvancılıkla geçimini sağlayan Bülent Adıgüzel, dondurucu soğuklarda hayvanlarını beslemenin zorluklarını anlattı. Adıgüzel, "Soğuklarda ahırlardaki hayvanlarımıza yem vermek için büyük çaba harcıyoruz. Yemleri torbalara doldurup sırtımızda taşıyoruz" dedi.
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Hüseyin Batıbey ise, "Her geçen gün havalar daha da soğuyor. Hayvanlarımızı korumakta zorlanıyoruz" ifadelerini kullandı. (İHA)

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AW350781_07Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Ağrı Sibirya kar
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