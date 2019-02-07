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Sibirya soğuklarında yaşayan leylekler şaşırtıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 12:25 | Son Güncelleme

SİBİRYA soğuklarının etkili olduğu Erzurum'da görülen 2 leylek, ilgi odağı oldu.

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- SİBİRYA soğuklarının etkili olduğu Erzurum'da görülen 2 leylek, ilgi odağı oldu. Havaların soğumasıyla sıcak bölgelere göç etmeyip, kentte kalan leylekler, soğuk hava ve karla kaplı ovada yiyecek bulmakta güçlük çekiyor. Havaların soğumasıyla birlikte sıcak bölgelere göç eden leyleklerin hava sıcaklığının sıfırın altında 21 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da kalması şaşırttı. Sibirya soğuklarının etkisi altında olan Erzurum'un otogar ve havalimanı yolu üzerindeki aydınlatma direklerine konan 2 leylek, yoldan geçenlerin ilgi odağı oldu. Geceleri nerede kaldıkları bilinmeyen leylekler, gündüzleri karınlarını doyurmak için karla kaplı ovada uygun yer arıyor.

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