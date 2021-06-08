Yapılan yeni bir araştırmaya göre, Sibirya'da 24 bin yıldır donmuş halde olan çok hücreli bir organizma yeniden hayata döndü.

Bilim insanları "bdelloid rotifer" olarak bilinen suda yaşayan çok hücreli ufak organizmalardan olan canlıyı Rus Kuzey Kutbu'nda yer alan Alayeza Nehri'nden çıkardı.

Bdelloid rotifer, çözüldükten sonra, kriptobiyoz olarak bilinen canlanma ile binlerce yılın ardından sonra eşeysiz olarak çoğalabildi.

Önceki araştırmalar ise bu hayvanların donduktan sonra 10 yıla kadar hayatta kalınabileceğini söylüyordu.

Ancak Pazartesi günü Current Biology'de yayımlanan bu yeni çalışma bdelloid rotiferdeki kriptobiyozun, süresiz olmasa da binlerce yıl sonra da sürebileceğini ortaya çıkardı.

Rusya'nın Fizikokimyasal ve Biyolojik Sorunlar Enstitüsü'nden Stas Malavin, Press Association'a yaptığı açıklamada, "Anafikir, çok hücreli bir organizmanın binlerce yıl boyunca dondurulup saklanabilmesi ve daha sonra hayata geri dönebilmesidir. Ki bu da birçok kurgu yazarının hayalidir" diye konuştu.