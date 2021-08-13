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Sibirya'da 24 bin yıldır donmuş halde olan çok hücreli bir organizma yeniden hayata döndü

13.08.2021 06:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yapılan yeni bir araştırmaya göre, Sibirya'da 24 bin yıldır donmuş halde olan çok hücreli bir organizma yeniden hayata döndü.

Sibirya'da 24 bin yıldır donmuş halde olan çok hücreli bir organizma yeniden hayata döndü

Yapılan yeni bir araştırmaya göre, Sibirya'da 24 bin yıldır donmuş halde olan çok hücreli bir organizmanın hayatta kaldığı anlaşıldı.

Bilim insanları "bdelloid rotifer" olarak bilinen suda yaşayan çok hücreli ufak organizmalardan olan canlıyı Rus Kuzey Kutbu'nda yer alan Alayeza Nehri'nden çıkardı.

Bdelloid rotifer, çözüldükten sonra, kriptobiyoz olarak bilinen canlanma ile binlerce yılın ardından sonra eşeysiz olarak çoğalabildi.

Önceki araştırmalar ise bu hayvanların donduktan sonra 10 yıla kadar hayatta kalabileceğini söylüyordu.

Ancak Pazartesi günü Current Biology'de yayımlanan bu yeni çalışma bdelloid rotiferdeki kriptobiyozun, süresiz olmasa da binlerce yıl sonra da sürebileceğini ortaya çıkardı.

Rusya'nın Fizikokimyasal ve Biyolojik Sorunlar Enstitüsü'nden Stas Malavin, Press Association'a yaptığı açıklamada, "Anafikir, çok hücreli bir organizmanın binlerce yıl boyunca dondurulup saklanabilmesi ve daha sonra hayata geri dönebilmesidir. Ki bu da birçok kurgu yazarının hayalidir" diye konuştu.

Malavin, sonucu daha iyi anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Bilim insanları, araştırmada süreci incelemek için bir laboratuvarda onlarca bdelloid rotiferi dondurup çözdüler.

Karbon 14 metoduna göre bdelloid rotifer örneğinin yaşı 23 bin 960 ile 24 bin 485 yıl arasında tespit edildi.

Bdelloid rotiferler, dünya çapında tatlı su ortamlarında bulunan bir rotifer sınıfı.

Bu hayvanlar, çok zor koşullara karşı dayanıklılıklarıyla biliniyor. New York Times'ın aktardığına göre bdelloid rotiferler düşük oksijene, yüksek asitliliğe ve yıllarca susuz kalmaya dayanabildiği gibi, dünyanın radyoaktif direnci en yüksek hayvanlarından da birisi.

Öte yandan bir nematod solucan (yuvarlak solucan) ile bazı bitki ve yosunların binlerce yıl sonra hayata geri dönebildiğine yönelik de bazı raporlar var.

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