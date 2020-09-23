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Sibirya'da binlerce müridi olan ve kendisini 'İsa Peygamber'in yeniden vücut bulmuş hali' olarak tanımlayan tarikat lideri gözaltına alındı

23.09.2020 09:56 | Son Güncelleme

Rusya'da kendini İsa Peygamber'in yeniden vücut bulmuş hali olarak tanımlayan Sergei Torop adlı bir tarikat lideri Sibirya'da özel güçlerin düzenlediği büyük bir operasyonda gözaltına alındı.

Sibirya'da binlerce müridi olan ve kendisini 'İsa Peygamber'in yeniden vücut bulmuş hali' olarak tanımlayan tarikat lideri gözaltına alındı

Rusya'da kendini İsa Peygamber'in yeniden vücut bulmuş hali olarak tanımlayan Sergei Torop adlı bir tarikat lideri Sibirya'da özel güçlerin düzenlediği büyük bir operasyonda gözaltına alındı.

Operasyonda Sibirya'nın derinliklerinde 30 yıldır faaliyet gösterdiği belirtilen tarikatın lideri, eski polis memuru Torop'la birlikte iki yardımcısının da gözaltına alındığı açıklandı.

Rus yetkililer, müritleri arasında Vissarion adıyla bilinen 59 yaşındaki Torop hakkında yasa dışı dini bir örgüt kurmak suçundan dava açılacağını, tarikatın müritlerden zorla para aldığını ve bu kişilere duygusal şiddet uyguladığını söyledi.

'Tanrı benim üzerimden konuşuyor'

Guardian gazetesinin haberine göre 1989'da Sovyet rejiminin yıkılmaya başladığı dönemde trafik polisi olarak çalışırken işini kaybettikten sonra bir "uyanış" yaşadığını söyleyen Torop 1991'de Son Ahit Kilisesi'ni kurdu.

Torop'un Krasnoyarsk bölgesinde ücra köylerde yaşayan binlerce müridinin olduğu belirtiliyor. Tarikatın yabancı üyelerinin de olduğu söyleniyor.

Sergei Torop

Torop 2002'de Guardian'a "Ben Tanrı değilim. İsa'yı Tanrı olarak görmek de yanlıştır. Ben Tanrı'nın yaşayan kelamıyım. Tanrı söylemek istediği her şeyi benim üzerimden söyler" demişti.

Rus medyasına göre tarikatın kuruluşu aşamasında Torop, İsa'nın Dünya'ya yakın bir yörüngeden herkesi izlediğini, Rusya'yı Meryem Ana'nın yönettiğini söylemişti ve sonradan kendini İsa ilan etmişti.

Yıllar 1961'den başlıyor, doğum günü Noel olarak kutlanıyor

Tarikat üyeleri arasında herkesin vegan olması zorunlu. Para alışverişi yasak. Üyeler mütevazi kıyafetler giyiyor ve yıllar 1961'den başlıyor. Torop 14 Ocak 1961 doğumlu. Noel'in yerine de Torop'un doğduğu gün kutlanıyor.

Rus yetkililerin neden tarikat için şimdi harekete geçtiği bilinmiyor. Rus Ortodoks Kilisesi daha önce defalarca tarikatla ilgili rahatsızlığını dile getirmişti ama müritlere şimdiye kadar dokunulmamıştı. Bazı Rus yayın organları tarikat üyelerinin yerel işletmelerle gerginlik yaşadığını yazdı.

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