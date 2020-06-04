HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Sibirya'da nehre 20 bin ton dizel yakıtı sızdı, Putin 'Sosyal medyadan mı öğreneceğiz?" diyerek yöneticileri azarladı

Sibirya'da nehre 20 bin ton dizel yakıtı sızdı, Putin 'Sosyal medyadan mı öğreneceğiz?" diyerek yöneticileri azarladı

04.06.2020 10:24 | Son Güncelleme

Sibirya'daki Ambarnaya Nehri'ne bir elektrik santralinden 20 bin ton dizel yakıtı sızması üzerine bölgede acil durum ilan edildi. Putin sızıntıyı zamanında bildirmeyen tesis yöneticilerini televizyon yayınında azarladı, "Acil durumları sosyal medyadan mı öğreneceğiz?" dedi.

Sibirya'da nehre 20 bin ton dizel yakıtı sızdı, Putin 'Sosyal medyadan mı öğreneceğiz?" diyerek yöneticileri azarladı

Sibirya'daki Ambarnaya Nehri'ne bir elektrik santralinden 20 bin ton dizel yakıtı sızması üzerine bölgede acil durum ilan edildi.

Putin sızıntıyı zamanında bildirmeyen tesis yöneticilerini televizyon yayınında azarladı, "Acil durumları sosyal medyadan mı öğreneceğiz?" dedi.

Kuzey Kutup Bölgesi'nde Norilsk kentindeki santralde Cuma günü bir tankının çökmesi sonucu nehrin üzerinde büyük bir yakıt tabakası oluştu. Dizel yakıtı tabakasının tesisten 12 kilometre uzağa kadar yayıldığı belirtiliyor.

'Ülke tarihinin ikinci büyük sızıntısı'

Devlet medyasına göre 350 kilometrekarelik bir alan dizel yakıtla kaplandı. Dünya Doğayı Koruma Vakfı'ndan bir (WWF) uzmana göre bu, ülkenin modern tarihindeki en büyük ikinci petrol sızıntısı.

Coğrafi koşullar nedeniyle nehrin temizlenmesinin uzun zaman alabileceği belirtiliyor.

Elektrik santrali, dünyanın en büyük nikel ve paladyum üreticisi Norilsk Nickel'in bir yan kuruluşuna ait.

Vali: İki gün sonra sosyal medyadan duyduk

Bölge Valisi Aleksander Uss, Putin'e faciayı iki gün sonra sosyal medyadan öğrendiklerini söyledi.

Putin dün katıldığı bir video konferansta şirketin CEO'su Sergey Lipin'i "Neden olaydan devlet kurumları iki gün sonra haberi oluyor? Acil durumları sosyal medyadan mı öğrenceğiz" diye azarladı.

Putin'in olayla ilgili olarak soruşturma başlatılması talimatı verdiği ve tesisin bir yöneticisinin gözaltına alındığı bildirildi.

Norilsk Nickel'den yapılan açıklamada ise olayın "zamanında ve usulüne uygun olarak rapor edildiği" savunuldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Karar dün alınmıştı! Yeni dönem bugün başladı Karar dün alınmıştı! Yeni dönem bugün başladı
Aşı İngiltere'den denekler Brezilya'danAşı İngiltere'den denekler Brezilya'dan

En Çok Okunan Haberler

Duyan bariyerlere dayandı! Antalya'da karantina gerginliği

Duyan bariyerlere dayandı! Antalya'da karantina gerginliği

Prof. Dr. Çilingiroğlu'ndan olay hareket! Stüdyo buz kesti

Prof. Dr. Çilingiroğlu'ndan olay hareket! Stüdyo buz kesti

Karar dün alınmıştı! Yeni dönem başladı

Karar dün alınmıştı! Yeni dönem başladı

Bikinisiyle yakalandı! Kiloları olay oldu

Bikinisiyle yakalandı! Kiloları olay oldu

Selin Ciğerci'nin bebek heyecanı: 9 ay 15 gün sonra anne oluyorum

Selin Ciğerci'nin bebek heyecanı: 9 ay 15 gün sonra anne oluyorum

Düğün yapacaklar dikkat! Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın uyardı

Düğün yapacaklar dikkat! Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın uyardı

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

'Tarihi caminin minaresine Yunan bayrağı asıldı' iddiası

'Tarihi caminin minaresine Yunan bayrağı asıldı' iddiası

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Başbakan yardımcısından Türkiye açıklaması: Dengeleri değiştirdi

Başbakan yardımcısından Türkiye açıklaması: Dengeleri değiştirdi

ABD o uçakların fotoğraflarını yayınladı! Rusya'dan jet yanıt

ABD o uçakların fotoğraflarını yayınladı! Rusya'dan jet yanıt

Diğer Haberler
Libya ordusu Trablus'u tamamen kontrol altına aldı!

Libya ordusu Trablus'u tamamen kontrol altına aldı!

Korkutan açıklama: Sanırım iç savaşa gidiyoruz

Korkutan açıklama: Sanırım iç savaşa gidiyoruz

Aşı İngiltere'den denekler Brezilya'dan

Aşı İngiltere'den denekler Brezilya'dan

Finlandiya’da ‘cinsiyetsiz’’ yeni trafik işaretleri dönemi

Finlandiya’da ‘cinsiyetsiz’’ yeni trafik işaretleri dönemi

ABD'de yeni görüntüler ortaya çıktı, infial yarattı!

ABD'de yeni görüntüler ortaya çıktı, infial yarattı!

Gerilim zirvede: Trump orduyu sokağa çıkarabilir mi?

Gerilim zirvede: Trump orduyu sokağa çıkarabilir mi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.