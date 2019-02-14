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’Sibirya’dan Anadolu’ya Taştaki Türkler’ konuşuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 10:49 | Son Güncelleme

Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Trabzon Şubesi’nin organize ettiği ‘Servet Somuncuoğlu’nun Araştırmaları Eşliğinde Sibirya’dan Anadolu’ya Taştaki Türkler’ konulu konferans ve sergi açılışı gerçekleşti.Trabzon Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi’nde gerçekleşen ve Prof.

Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Trabzon Şubesi’nin organize ettiği ‘Servet Somuncuoğlu’nun Araştırmaları Eşliğinde Sibirya’dan Anadolu’ya Taştaki Türkler’ konulu konferans ve sergi açılışı gerçekleşti.
Trabzon Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi’nde gerçekleşen ve Prof. Dr. Ahmet Taşağıl’ın konuşmacı olarak katıldığı konferansa, Ortahisar Kaymakamı Tolga Toğan, Giresun Eynesil Belediye Başkanı Coşkun Somuncuoğlu, KKTC Trabzon Başkonsolosu Zalihe Erden, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Trabzon Şubesi Başkanı Sayim Adanur, STK temsilcileri, öğrenciler, eğitimciler ve çok sayıda dinleyici katıldı.
Şube Başkanı Sayim Adanur burada yaptığı açıklamada, “2002 yılından bugüne kadar karınca kararınca içinde bulunmaya çalıştığımız katkı verdiğimiz birliğimiz, bugün temsilcilikleri ile panel, sempozyum ve kurultaylar düzenleyecek yeterliliğe ulaşmış düzeydedir. Bu kadim coğrafyanın fetihten önce başlayan Türk Kültürü’nün izlerini ortaya çıkarmak, o günün mimar ve mühendislerinin bıraktıkları eserleri bulup sizlerle buluşturmak başlıca gayemizdir. Trabzon kentimiz başta olmak üzere Karadeniz coğrafyası ve yakın çevremizden başlayarak Türkiye’deki ve tüm coğrafyadaki izlerin takipçisi olacağız” dedi.

“Bu mirasa sahip çıkmalıyız ve gelecek kuşaklara aktarmalıyız”
Ortahisar Kaymakamı Tolga Toğan ise yaptığı açıklamada, “Binlerce yıllık bir geçmişe, binlerce yıllık bir medeniyete sahip olan büyük Türk dünyasının her anlamda binlerce yıl içerisinde biriktirdiği bir miras var. O dünyanın temsilcileriyiz. Bu mirasa sahip çıkmalıyız ve gelecek kuşaklara aktarmalıyız” şeklinde konuştu.
Türk Dünyası Mühendisler Ve Mimarlar Birliği adına, hizmet amacıyla yola çıkmış olduğumuz ve bugün bizleri bir araya toplayan " Dilde , Fikirde , İşte , Birlik " hedefinin bir neferi olarak sizleri en derin kalbi duygularımla selamlıyorum diyetek sözlerine başlayan, Prof. Dr. Ahmet Taşağıl konferansta Türklerin hayatını anlatan resimleri içeren sunum gerçekleştirdi. Taşağıl burada yaptığı açıklamada doğru tarih bilincine dikkat çekti.

“Tarihimizi gençlerimize yanlış öğretiyoruz"
“Biz tarihimizi gençlerimize yanlış öğretiyoruz gibi geliyor" diyen Prof. Dr. Taşağıl "Çok bilgiye boğuyoruz. Halbuki eserlerin üzerinden giderek öğrenmeyi neden sonuç ilişkisi içerisinde anlatmak daha doğrudur. Böyle bir şeyi gerçekleştirmemiz lazım. Merak eden, soran, sorgulayan gençlerin olması önemli. Rahmetli Servet Somuncuoğlu çıkmış olduğu yolda Türkiye’de büyük bir iş başardı ve tarih algısını değiştirdi. Türk tarihini sevmeyen Eski Çağ Tarihçileri dahi bu konuya bakar oldular. 15 Ekim 2002 tarihinde ilk adımlarının atıldığı günden bugüne kadar, her safhasında karınca kararınca katkı vermeye çalıştığımız birliğimiz bugün 36 ülkedeki temsilcilikleriyle, panel, sempozyum, konferans ve kurultaylar düzenleyecek yetkinliğe ulaşmış düzeydedir. Büyük bir sorumlulukla 17 yıl önce Türk Dünyası’nın topraklarına düşen tohumların yeşerip olgunlaşmasını görmek, bizleri gururlandırıyor, onurlandırıyor “ ifadelerini kullandı.
Konferansın sonunda Şube Başkanı Sayim Adanur Konuşmacı Prof. Dr. Ahmet Taşağıl’a plaket takdim etti. Daha sonra katılımcılar sergiyi gezdi.

’Sibirya’dan Anadolu’ya Taştaki Türkler’ konuşuldu

’Sibirya’dan Anadolu’ya Taştaki Türkler’ konuşuldu

’Sibirya’dan Anadolu’ya Taştaki Türkler’ konuşuldu

’Sibirya’dan Anadolu’ya Taştaki Türkler’ konuşuldu

’Sibirya’dan Anadolu’ya Taştaki Türkler’ konuşuldu

’Sibirya’dan Anadolu’ya Taştaki Türkler’ konuşuldu

’Sibirya’dan Anadolu’ya Taştaki Türkler’ konuşuldu

’Sibirya’dan Anadolu’ya Taştaki Türkler’ konuşuldu

’Sibirya’dan Anadolu’ya Taştaki Türkler’ konuşuldu

’Sibirya’dan Anadolu’ya Taştaki Türkler’ konuşuldu

’Sibirya’dan Anadolu’ya Taştaki Türkler’ konuşuldu

’Sibirya’dan Anadolu’ya Taştaki Türkler’ konuşuldu

’Sibirya’dan Anadolu’ya Taştaki Türkler’ konuşuldu
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