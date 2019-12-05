"Sibirya'dan Sevgilerle" sergisi yarın açılacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu işbirliğiyle düzenlenen "Sibirya'dan Sevgilerle" başlıklı fotoğraf sergisi, yarın Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak.
Serginin açılışı Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov'un yanı sıra İBB Kültür Daire Başkanı Hülya Muratlı katılacak.
Sergi, fotoğraflarla Sibirya'nın bilinmeyen yönlerini, manzaralarını, halkı ve halkın yaşam tarzlarını ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.
Irtutsk Fotoğrafçılar Derneği tarafından seçilen, Rus fotoğrafçılara ait 100 eserin yer aldığı sergi, 21 Aralık'a kadar görülebilecek.
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