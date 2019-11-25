Sibirya'nın Gücü için geri sayım

Sibirya'nın Gücü 50 milyar euro ile Rusya'nın bugüne kadarki en maliyetli boru hattı projesi.Rusya bugüne kadarki en maliyetli doğal gaz boru hattını 2 Aralık'ta faaliyete geçirmeyi planlıyor. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rus doğal gazını Çin'e taşıyacak olan "Sibirya'nın Gücü" isimli boru hattının açılışında, Rusya lideri Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şin Jinping'in video konferans yoluyla yer almaları bekleniyor.

Devlete ait olan Rus Gazprom şirketi tarafından inşa edilen "Sibirya'nın Gücü" 50 milyar euroya mal oldu. Bu, Rusya'nın doğal gazını Baltık Denizi üzerinden Avrupa'ya taşıyacak olan ve yıl sonunda açılması planlanan Kuzey Akım 2 projesinin yaklaşık beş katı.

Türk Akımı yeni yılda açılıyor

Bu iki doğal gaz hattına ek olarak Moskova yönetimi, Türk Akımı projesini de 2020 yılının başında hayata geçirmeyi hedefliyor. Karadeniz'den geçen boru hattı Kırklareli'nin Kıyıköy ilçesindeki dağıtım noktasına ulaşıyor. Rusya'dan gelen doğal gaz buradan hem Türkiye'ye hem de Avrupa'ya ulaştırılacak. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Ocak ayının ilk 10 gününde yapılması planlanan Türk Akımı projesinin açılışına katılmak üzere Putin'in Türkiye'yi ziyaret edeceğini kaydetti.